Başkan Özlü seçimde söz verdi ilk adım atılıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Özlü seçimde söz verdi ilk adım atılıyor - Son Dakika

Başkan Özlü seçimde söz verdi ilk adım atılıyor

6 saat önce

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün seçim beyannamesinde yer alan ve büyük önem verdiği Düzce ili Asarsuyu Deresi ve Çevresi Rekreasyon Alanı Kentsel Tasarımı için düzenlenmesi planlanan fikir projesi yarışması için jüri üyeleri belirlendi.

Başkan Özlü seçimde söz verdi ilk adım atılıyor, System.String[]

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün seçim beyannamesinde yer alan ve büyük önem verdiği Düzce ili Asarsuyu Deresi ve Çevresi Rekreasyon Alanı Kentsel Tasarımı için düzenlenmesi planlanan fikir projesi yarışması için jüri üyeleri belirlendi.


Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü; yeni yılda seçim beyannamesinde yer alan projeler için çalışmaların başlayacağını ve 2020 yılının Düzce'de değişim ve dönüşümün başlangıcı olacağını söylemesi ile birlikte kurum içinde oluşturulan proje ofisi, çalışmalarına hız verdi. Kent merkezinden geçen Asar Suyu'nun 4 bin 8 metrelik alanı üzerinde yapılacak rekreasyon çalışmasına ilişkin, hazırlanacak projeler arasında ulusal çapta yarışma düzenlenecek.


Yarışma öncesi envanter dosyalarının hazırlanması amacıyla Asar Suyu'nun projeye dahil edilecek alanı üzerinde hava çekimleri yapan proje ofisi, belirlenen alanla ilgili proje hazırlayacak katılımcılar için dere kenarında bulunan, arazi, imar durumları ve yapı türleri ile ilgili olarak harita hazırladı.


Jüri belli oldu


Düzce ili Asarsuyu Deresi ve Çevresi Rekreasyon Alanı Kentsel Tasarım Yarışmasında jüri olarak görev alacak akademisyenler de titiz bir çalışma sonucu belirlendi ve kendilerine talep yazıları gönderildi. Buna göre Asli Jüri üyesi olarak belirlenen isimler şu şekilde oldu: Yıldız Teknik Üniversitesinden Şehir Plancısı Dr. Öğretim Üyesi Ali Kılıç, İstanbul Teknik Üniversitesinden Mimar Prof. Dr. Mehmet Murat Gül, Düzce Üniversitesinden Peyzaj Mimarı Prof. Dr. Haldun Müderrisoğlu, Yüksek Mimar Han Tümertekin ve Kentsel Tasarımcı Talha Kös.


Yarışma ile en iyi proje seçilecek


Çalışmalar kapsamında yarışmanın düzenlenmesi için yapılacak ihalenin şartnamesini belirleyen Düzce Belediyesi, Başkan Dr. Faruk Özlü'nün girişimleri ile Asar Suyu için 2 Milyon TL, Konuralp için ise 1,5 Milyon TL hibe kazandırmıştı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile yapılan görüşmeler sonucunda alınan hibeler ile Asar Suyu'nun Türkiye standartlarında bir yaşam alanına dönüştürülmesi için en verimli proje birbirinden uzman isimler tarafından seçilecek. Düzce'nin kent kimliğine ve tarihine uygun şekilde yeniden düzenlenecek alan için yarışma sonrası çalışmalar vakit kaybetmeden başlatılacak.


Projede Neler Olacak?


Seçim beyannamesinde AK Proje olarak duyurulan Asar-Karaca Deresi entegre çalışmasının ilk etabı olarak nitelendirilen Asar Suyu Rekreasyon çalışmasında yarışmaya katılacak projelerde dere kenarı sosyal yaşam alanları, spor alanları, yeşil alanlar, dinlenme alanları, yaya ve bisiklet yollarının yer alması beklenecek. Katılımcılardan yarışma şartnamesi ve envanter dosyalarında belirtilen alanlarda azami fayda odaklı tasarım yapmaları istenecek. - DÜZCE

Faruk Özlü, Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 05:59 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Aydın ve eşi trafik kazasında yaralandı
Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığından "iğne kör etti" iddialarına ilişkin soruşturma başlatıldı Son Dakika: Gaziosmanpaşa'da yangın paniği! Dumandan etkilenen 12 kişiden 3'ünün durumu ağır Görüntüler infial yarattı! Belediye aracıyla köpeği ezdi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2020 00:13:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Özlü seçimde söz verdi ilk adım atılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]