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Başkan Özlü şehrin nabzını tutuyor - Son Dakika

Başkan Özlü şehrin nabzını tutuyor

08.09.2021 11:15
Başkan Özlü şehrin nabzını tutuyor, System.String[]

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, saha çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, saha çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Projelerin takibi ve esnaf ziyaretlerine muhtarları da ekleyen Özlü, sohbet edip sorunları yerinde inceleme fırsatı buluyor.

Esnaf ve vefa ziyaretlerine bir yenisini daha ekleyen Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, muhtarlarla da bir araya geliyor. Başkan Özlü, geçtiğimiz aylarda yapılan ara seçimler ile Çamköy Mahalle muhtarlığı görevini devralan İrfan Demirci ile muhtarlık binasında bir araya geldi. Mahalle mahalle, esnaf esnaf gezerek projelerini anlatıp sorunları dinleyen Özlü'nün bir diğer durağı ise Çamköy Cami Derneği heyeti oldu. Mahallelilerin temizlik ve yol taleplerini kısa sürede yerine getireceklerini kaydeden Özlü, " Muhtarımızın sorunlarını dinledik, taleplerini yerinde inceledik. Bundan sonraki süreçte hep birlikte sorunları ortadan kaldıracağız. Muhtarımıza çalışmalarından dolayı teşekkür ediyor, hasbihal edemediğim tüm vatandaşlarımızı sevgiyle kucaklıyorum" ifadelerinde bulundu.

Pazaryeri alanını inceledi

Başkan Özlü, Çamköy mahallesinin ardından Hamidiye Mahalle Muhtarı Mensur Bilgin'i ziyaret etti. Düzce'nin en eski ve köklü mahallelerinden biri olan Hamidiye'nin sorunlarını ileten muhtar Bilgin ile mahallede gezen Başkan Özlü, vatandaşlarla sohbet edip fotoğraf çektirdi. Başkan Özlü, mahalle içinden geçen dere ve spor alanları hakkında muhtarın taleplerini dinledi. Hamidiye Mahallesine kapalı pazaryeri yapılması için proje alanını da gezen Özlü, pazarcı esnafıyla da sohbet etti.

Muhtarlarla her fırsatta bir araya geleceğini kaydeden Başkan Özlü, "Hamidiye mahallemizi ve muhtarı Mansur Bilgin'i ziyaret ettik. Pazar yeri projemizin yapılacağı alanı gezerek değerli esnafımızla hasbihal ettik. Kıymetli vakitlerini ayıran tüm vatandaşlarımıza ve muhtarımıza teşekkür ediyorum. Güzel Düzce'miz için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerinde bulundu. - DÜZCE

Başkan Özlü şehrin nabzını tutuyor
Başkan Özlü şehrin nabzını tutuyor
Başkan Özlü şehrin nabzını tutuyor
Başkan Özlü şehrin nabzını tutuyor

Faruk Özlü, Hamidiye, Esnaf, Düzce, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Özlü şehrin nabzını tutuyor - Son Dakika


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