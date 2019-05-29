Son Dakika Haberleri: Başkan Özlü STK temsilcilerini ağırlamaya devam ediyor
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Başkan Özlü STK temsilcilerini ağırlamaya devam ediyor

1 saat önce

Başkan Dr. Faruk Özlü çeşitli Sivil Toplum Kuruluşu ve spor kulübü temsilcilerini makamında ağırlamaya devam ediyor.

Başkan Özlü STK temsilcilerini ağırlamaya devam ediyor, System.String[]
Başkan Dr. Faruk Özlü çeşitli Sivil Toplum Kuruluşu ve spor kulübü temsilcilerini makamında ağırlamaya devam ediyor.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, kendisini ziyarete gelen Yeşilay Genel Sekreteri Av. Osman Baturhan Dursun, Bölge Koordinatörü Fatih Kıcır, Düzce Şube Başkanı Av. Ali Dilber, Müdahale Hizmetler Direktörü Ebru Ulukapı, Geleneksel Türk Okçuluğu DÜZOK Düzce Başkanı Murat Herem ve sporcular Ali Osman Özkurt, Sevgi Nalbantoğlu, Cemile Tokuroğlu ile makamında bir araya geldi.

Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileri ile sporculara ziyaretleri dolayısıyla teşekkür eden Başkan Özlü "Gerek Yeşilay temsilcileri gerekse Türk Okçuluğu konusunda çeşitli başarılara imza atmış gençlere, şahsıma gösterdikleri ilgi ve nezaketten dolayı teşekkür ediyorum. Ziyaretlerinden büyük memnuniyet duydum. Elbette görüşmelerimiz yalnızca ziyaretten ibaret değildir. Yeşilay temsilcileri ile 'Dumansız Hava Sahası'nı Düzce'de daha geniş bir hale getirme konusunda fikir alış verişinde bulunduk. Ayrıca Okçuluk sporu konusunda gençlerimizin çalışmaları hakkında bilgi aldık. İhtiyaçlarını karşılama hususunda da elimizden gelen desteği vereceğimizi söyledik. Her birine tekrar teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi. - DÜZCE
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 02:38 Kaynak: İHA
Yeşilay, Düzce, Sivil Toplum Kuruluşu, Faruk Özlü, Güncel
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