Başkan Özlü, "Tapu değişikliği ile 6.9 milyon borcu kapatabiliyoruz"

DÜZCE(İHA) – Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Düzce Belediyesi'nin mali disiplin tedbirleriyle önümüzdeki bir yıl içerisinde bütçesini doğrultacağını söyledi.

DÜZCE(İHA) – Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Düzce Belediyesi'nin mali disiplin tedbirleriyle önümüzdeki bir yıl içerisinde bütçesini doğrultacağını söyledi.



"Bütçe gelir üzerinden yapılır, gider üzerinden bütçe yapılmaz" diyen Başkan Faruk Özlü, "Bütçe bütün şirketlerde böyledir. Devlette bütçe yaparken önce gelirlerini hesaplar. Bizimde belediyede yapmamız gereken ne kadar gelirlerimiz olacak. Ne kadar su alacağımız var, ne kadar emlak vergisi alacağımız var, bize Ankara'dan İller Bankasından ne kadarlık bir pay düşecek. Öncelikle bunu hesaplamamız gerekiyor ve bu gelirle, gider bütçesi yapmamız gerekir. Ben bütçe felsefesi açısından bunu söylüyorum. Düzce Belediyesinde zarar eden işletmeler var. Örneğin otobüs işletmesi zarar ediyor. Yılda 7,5 milyon zarar ediyor. Bu zararı bertaraf edecek en azından sıfıra sıfır bizden bir şey çıkmadan başa baş karşılamasını sağlayacak bir yöntem üzerinde çalışıyoruz. Otobüslerimizin bir kısmı eski, bunların yenilenmesi gerekiyor. Buda ciddi bir maliyet yükü var. Düzce Belediyesi'nin harcama kalemlerini kontrol ediyoruz. Bunları disipline etmeye çalışıyoruz. Bununla ilgili belediyede mali bir disiplin tedbirleri genelgesi yayınladık. Bu genelgede 21 maddeden oluşuyor. Burada gelirlerimizin planlanması, giderlerimizin buna uygun yapılması gibi çok sayıda tedbir var" diye konuştu.



"Bazı kurumlar özelleşecek"



Başkan Faruk Özlü, 2019'da yoğunlaşacakları konuları ise şu şekilde anlattı; "Bu yıl yoğunlaşacağımız konu tamir, bakım, onarım. Yani asfalt, bordür, kaldırımların tamir bakım onarımlarına yoğunlaşacağız. Çünkü bütçemiz gücümüz bununla mütenasip. Bu yıl içerisinde büyük bulvarlar, büyük asfaltlar yapmamız mümkün değil. Çünkü bütçemiz müsait değil. Yine bu yıl içerisinde bir takım işletmelerimizi bir takım kurumlarımızı özelleştireceğiz. Buradaki maksadımız şudur; belediyemizin alacaklarını zamanında tahsil edelim ve bu alacaklarımızı tahsilden sonra borçlarımızı ödeyelim.



Düzce Belediyesinin borçları 477 milyon Türk lirası. Bunların bir kısmı İller Bankasına bir kısmı SGK'ya, bir kısmı bankalara, 70 milyona yakın da piyasaya borcumuz var. İşin güzel tarafı piyasadan alacağımız da var. Bunları tahsil edeceğiz borçlarımızı ödeyeceğiz. Ben Düzce Belediyesi'nin mali disiplin tedbirleriyle önümüzdeki bir yıl içerisinde bütçesini doğrultacağını ve Düzce Belediyesi kendisine mal satmak isteyen kendisine hizmet satmak isteyen insanların koşarak geleceği bir yer olacak."



"Belediye ait hiçbir yerin satışı yok"



Mali disiplin çerçevesinde belediye ait gayrimenkullerin satışının olmayacağını işaret eden Başkan Faruk Özlü, devletin kurumları arasında tapu değişikliği ile 6.9 milyon liralık borcun kapatılabildiğini söyledi.



Özlü yapılacak çalışma ile ilgili ise şu bilgileri verdi; "Satış yok. Mülkiyeti belediyemiz üzerinde gözüken ancak kullanmadığımız, bundan sonrada kullanamayacağız mülkler var. Örneğin bir okul, okulun arsası belediyede gözüküyor, bizim bu okulu yıkmak orayı satmak gibi bir düşüncemiz olamaz. Ben diyorum ki bu okulun arsasını Maliye Bakanlığına verelim bunun karşılığında borçlarımızı sildirelim. Zaten bununla benden önce yapılan bir çalışma var. Cinsiyeti işin fonksiyonelliği değişmiyor okul yine okul, arsa yine arsa ama tapusu devletin bir kurumundan devletin başka bir kurumuna geçerek 6.9 milyon liralık bir SGK borcumuzu kapatabiliyoruz. Bu çok makul bir şey. Bu özel sektöre satmak, şahıslara satmak diye anlaşılmasın. Devletin kendi içinde kurumlar arasında yaptığı bir düzenleme diye düşünebiliriz." - DÜZCE

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Trump'ın İngiltere temasları başladı

Bakan Albayrak'tan enflasyon açıklaması: Hedeflediğimiz rakamları tutturacağız

İçişleri Bakanlığı ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı