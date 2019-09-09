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Başkan Özlü tek tek dinledi

1 saat önce

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü Koçyazı mahallesi sakinleri ile muhtarlık binası önünde bir araya geldi.

Başkan Özlü tek tek dinledi, System.String[]

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü Koçyazı mahallesi sakinleri ile muhtarlık binası önünde bir araya geldi.


Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Başkan yardımcıları ve birim müdürlerinin de eşlik ettiği mahalle ziyaretlerini Koçyazı mahallesi sakinleri ile bir araya gelerek sürdürdü.


Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, tarafından mahallelerin sorun ve sıkıntılarının yerinde tespiti, var olan sorunların birinci ağızdan dinlenmesi ve belirlenen sorun ve sıkıntıların çözümü noktasında başlatılan mahalle ziyaretleri devam ediyor. Mahalle sakinlerinin sorun, sıkıntı, talep, istek ve önerilerini dinleyen Başkan Özlü, mahalle ile ilgili tespit edilen sorunların çözümü noktasında ilgili birim amirlerine gerekli talimatları verdi. - DÜZCE

Faruk Özlü, Koçyazı, Düzce, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 11:10 Kaynak: İHA
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