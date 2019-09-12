Son Dakika Haberleri: Başkan Özlü, vatandaşın dertlerini ve taleplerini yerinde dinledi
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Başkan Özlü, vatandaşın dertlerini ve taleplerini yerinde dinledi

54 dakika önce

Halkla sürekli istişare halinde bir yönetim anlayışı benimseyen Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, mahalle ziyaretlerine Sarayyerinde devam etti.

Başkan Özlü, vatandaşın dertlerini ve taleplerini yerinde dinledi, System.String[]

Halkla sürekli istişare halinde bir yönetim anlayışı benimseyen Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, mahalle ziyaretlerine Sarayyerinde devam etti.


Başkan Dr. Faruk Özlü'nün mahalle ziyaretleri sürüyor. Fırsat buldukça değişik mahallelerde vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Özlü, eksiklikleri görme açısından halkla birlikte olmanın önemli olduğunu vurgulayarak, gittiği yerlerde vatandaşın memnuniyetini görmenin kendilerini mutlu ettiğini kaydetti.


Yapılan ve yapılacak olan projeleri anlatan Başkan Özlü, vatandaşların taleplerini dinledikten sonra kendisine iletilen, kaldırım, yol, kanalizasyon sorunlarının en kısa sürede çözüleceğini söyledi. Mahallelerine yaptıkları hizmetlerden dolayı Başkan Özlü'ye teşekkür eden vatandaşlar, ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi. - DÜZCE

Faruk Özlü, Düzce, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 05:29 Kaynak: İHA
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