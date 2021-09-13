Başkan Özlü, vatandaşların mutlu gününe ortak oluyor - Son Dakika

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, dünya evine giren çiftlerin sevinç ve heyecanlarına ortak olmaya devam ediyor.

Başkan Özlü, bu hafta 10 cemiyete katılarak genç çiftlerin ve ailelerinin en mutlu günlerine şahitlik etti. Yoğun düğün ve nikah programı olan Başkan Özlü, Şeydanur- Efkan, Zehra- Furkan, Armağan - Burcu, Sedef - Hüseyin, Özge-Ali, Edanur - Melih, Seda- Yasin, Yağmur - Ömercan, Ezgi - Güral ve Seher - Furkan çiftlerinin en mutlu günlerinde onları yalnız bırakmadı, sevinçlerine ortak oldu. Yasin Özlü, dünya evine giren çiftlere iki cihan aile saadeti dileyerek, çiçeği burnunda çiftlere ay yıldızlı Türk Bayrağı, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınlarından "Ailem" kitabını ve nikahta imza attıkları kalemi hediye etti. - KOCAELİ