Başkan Özlü, yaşanan trafik sorununa el attı
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DÜZCE(İHA) – Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü trafiğin yoğun olduğu kavşaklarda incelemelerde bulundu, yaşanan sorunların çözümü için çalışma yaptıklarını bildirdi.
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 07:05 Kaynak: İHA
DÜZCE(İHA) – Düzce
Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü
trafiğin yoğun olduğu kavşaklarda incelemelerde bulundu, yaşanan sorunların çözümü için çalışma yaptıklarını bildirdi.
31 Mart yerel seçimleri sonrasında göreve gelen Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, beraberinde Başkan Yardımcısı Celal Kasapoğlu
ile trafiğin yoğun olduğu Fiskobirlik, Olimpiyat ve Beyciler kavşaklarında incelemelerde bulundu. Özlü, "Bu bölgelerde yaşanan sorunların çözümü noktasında çalışmalara devam ediyoruz" dedi. - DÜZCE
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