Son Dakika Haberleri: Başkan Özlü, yaşanan trafik sorununa el attı
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Başkan Özlü, yaşanan trafik sorununa el attı

20 dakika önce

DÜZCE(İHA) – Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü trafiğin yoğun olduğu kavşaklarda incelemelerde bulundu, yaşanan sorunların çözümü için çalışma yaptıklarını bildirdi.

Başkan Özlü, yaşanan trafik sorununa el attı, System.String[]
DÜZCE(İHA) – Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü trafiğin yoğun olduğu kavşaklarda incelemelerde bulundu, yaşanan sorunların çözümü için çalışma yaptıklarını bildirdi.

31 Mart yerel seçimleri sonrasında göreve gelen Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, beraberinde Başkan Yardımcısı Celal Kasapoğlu ile trafiğin yoğun olduğu Fiskobirlik, Olimpiyat ve Beyciler kavşaklarında incelemelerde bulundu. Özlü, "Bu bölgelerde yaşanan sorunların çözümü noktasında çalışmalara devam ediyoruz" dedi. - DÜZCE
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 07:05 Kaynak: İHA
Celal Kasapoğlu, Faruk Özlü, Düzce, Güncel
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