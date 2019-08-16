Son Dakika Haberleri: Başkan Özlü "Yatay şehirleşmeye önem veriyoruz"
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Başkan Özlü "Yatay şehirleşmeye önem veriyoruz"

1 saat önce

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü 17 Ağustos 1999 Marmara Depreminin 20. yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Özlü
Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü 17 Ağustos 1999 Marmara Depreminin 20. yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

17 Ağustos 1999 yılında Marmara'nın güneydoğusunu etkileyen 7,4 şiddetindeki depremin üzerinden 20 yıl geçti. Afetin yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayımlayan Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü Düzce'nin deprem kuşağında yer aldığına vurgu yaparak "17 Ağustos 1999 özellikle Düzce için bir dönüm noktası olmuştur. Büyük afet sonrası il statüsüne kavuşan ilimiz Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde ve birinci derece deprem kuşağında bulunmaktadır. Bu bilimsel gerçekler ışığında belediyemiz sorumluluğu altındaki kentleşmenin denetim altında yapılması büyük önem arz etmektedir. İmar ve Şehirleşme konusunda aldığımız yeni kararlar sayesinde yatay şehirleşmenin gereklerini hayata geçirmeye başladık. Deprem riskine karşı yaptığımız hazırlıklar ve donanımımız ile böyle bir afetin bir daha yaşanmamasını ümit ediyor, bu vesile ile afette yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, ailelerine, yakınlarına başsağlığı diliyor, yaralı kurtulan kardeşlerime ve tüm vatandaşlarımıza bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı. - DÜZCE
Faruk Özlü, Marmara, Düzce, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 02:24 Kaynak: İHA
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