Başkan Özlü'ye doğum günü sürprizi - Son Dakika

Başkan Özlü'ye doğum günü sürprizi

Kocaeli'nin en genç belediye başkanı olarak doğup büyüdüğü Başiskele'ye Belediye Başkanı olan ve 40 yaşına giren Başiskele Belediye Başkanı Mehmet Yasin Özlü'ye, belediye meclis üyeleri doğum günü sürprizi yaptı.

Kocaeli'nin en genç belediye başkanı olarak doğup büyüdüğü Başiskele'ye Belediye Başkanı olan ve 40 yaşına giren Başiskele Belediye Başkanı Mehmet Yasin Özlü'ye, belediye meclis üyeleri doğum günü sürprizi yaptı.

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Başiskele Belediye Meclisinin dün gerçekleştirilen 2020 yılı Temmuz ayı 4. Olağan Toplantısı 2. Birleşimi sonunda belediye meclis üyeleri, Belediye Başkanı Mehmet Yasin Özlü'ye doğum günü sürprizi yaptı. Başkan Özlü'nün AK Parti Kocaeli İl Gençlik Kolları Başkanlığı yaptığı günden bu zamana kadar olan fotoğraflardan oluşan video Belediye Meclis Salonunda gösterildi.


Videoyu izlerken duygu dolu anlar yaşayan Başkan Özlü, "Doğum günümü unutmayıp bana bu güzel anı hediye ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Daha nice yıllarda Mavi Yeşil Başiskelemizde hep birlikte güzel işler yapmayı Yüce Mevla bizlere nasip etsin" dedi.


Başkan Özlü, daha sonra meclis üyeleri ile birlikte toplantı salonuna geçerek kendisine özel olarak hazırlanan ve üzerinde fotoğrafıyla birlikte "Güzel işlerle dolu, nice güzel yaşlara" yazılı doğum günü pastasını kesti. - KOCAELİ

Mehmet Yasin Özlü, Başiskele, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 12:57 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Özlü'ye doğum günü sürprizi - Son Dakika
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