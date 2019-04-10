Başkan Özlü'ye Hayırlı Olsun Dileklerini İletti
18 dakika önce
65. Hükümet Bilim, Sanayi, Teknoloji Bakanı ve Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'ye hayırlı olsun ziyaretleri sürüyor.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 11:59 Kaynak: İHA
65. Hükümet
Bilim, Sanayi, Teknoloji Bakanı
ve Düzce
Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü
'ye hayırlı olsun ziyaretleri sürüyor.
Başkanlık makamında ziyaretçilerini ağırlayan Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, ünlü gazeteci-yazar Nasuhi Güngör
ile bir araya geldi. Güngör'ün tebrik ve hayırlı olsun dileklerini kabul eden Başkan Özlü, "Değerli gazeteci arkadaşım Nasuhi beyin şahsıma gösterdiği ilgi ve muhabbetten mutluluk duydum. Ziyareti için de ayrıca teşekkür ediyorum. Başkanlık görevimiz süresince kendilerinin de desteği her zaman bizimle olacaktır" ifadelerini kullandı. - DÜZCE
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