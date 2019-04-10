Son Dakika Haberleri: Başkan Özlü'ye Hayırlı Olsun Dileklerini İletti

Başkan Özlü'ye Hayırlı Olsun Dileklerini İletti

18 dakika önce

65. Hükümet Bilim, Sanayi, Teknoloji Bakanı ve Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'ye hayırlı olsun ziyaretleri sürüyor.

Başkan Özlü'ye Hayırlı Olsun Dileklerini İletti, System.String[]
65. Hükümet Bilim, Sanayi, Teknoloji Bakanı ve Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'ye hayırlı olsun ziyaretleri sürüyor.

Başkanlık makamında ziyaretçilerini ağırlayan Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, ünlü gazeteci-yazar Nasuhi Güngör ile bir araya geldi. Güngör'ün tebrik ve hayırlı olsun dileklerini kabul eden Başkan Özlü, "Değerli gazeteci arkadaşım Nasuhi beyin şahsıma gösterdiği ilgi ve muhabbetten mutluluk duydum. Ziyareti için de ayrıca teşekkür ediyorum. Başkanlık görevimiz süresince kendilerinin de desteği her zaman bizimle olacaktır" ifadelerini kullandı. - DÜZCE
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 11:59 Kaynak: İHA
Mustafa Varank, Hükümet, Faruk Özlü, Düzce, Güncel
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