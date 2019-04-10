Başkan Özlü'ye Tebrik Ziyareti
1 saat önce
AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü'yü ziyaret etti.
AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü'yü ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 12:46 Kaynak: AA
Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette, milletvekili Keşir, Özlü'ye hayırlı olsun dileklerini ileterek görevinde başarı diledi.
Ziyaret için Keşir'e teşekkür eden Başkan Özlü, şöyle konuştu:
"Düzce artık yepyeni bir döneme giriyor. Başta belediye olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlarla eş zamanlı, uyumlu bir şekilde çalışacağız. Sayın vekilimiz Ayşe hanım ile de uyum içinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Düzce'ye faydalı olacak her projemizi ortak akılla değerlendirip maksimum fayda sağlayacak şekilde hayata geçireceğiz."
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