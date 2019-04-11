Son Dakika Haberleri: Başkan Özlü'ye Tebrik Ziyaretleri

Başkan Özlü'ye Tebrik Ziyaretleri

1 dakika önce

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü'yü, çeşitli kurum ve STK temsilcileri tebrik ziyaretinde bulundu.

Başkan Özlü'ye Tebrik Ziyaretleri, System.String[]
Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü'yü, çeşitli kurum ve STK temsilcileri tebrik ziyaretinde bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamada, belediye başkanlığı görevini devralan Özlü'ye ziyaretlerin sürdüğü aktarıldı.

Kültür Turizm İl Müdürü Resul Taştan, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Selim Metin ve İlim Yayma Cemiyeti heyeti, Özlü'yü ziyaret ederek çalışmalarında başarı diledi.

Başkan Özlü de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 05:23 Kaynak: AA
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