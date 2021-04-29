Başkan Özlü'ye vatandaştan tam destek - Son Dakika

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, pandemi süreci olmasına rağmen mahalle ziyaretlerini aksatmadan esnaf ve vatandaşlar ile bir araya gelmeye devam ediyor.

Başkan Özlü, dün akşam Cedidiye ve Azmimilli Mahallelerinde yaptığı çat kapı ziyaretler ile vatandaş ile hasbihal ederek talepleri dinledi. Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, mahalle ziyaretleri kapsamında Cedidiye ve Azmimilli mahallelerinde vatandaşlarla bir araya gelerek gönül bağını güçlendiriyor.

Başkan Özlü, mahalle gezilerinde vatandaşlardan kendisine yöneltilen talep ve önerileri dinleyerek yapılması gerekenleri ilgili birim amirlerine iletti. Bu yıl ziyaretleri pandemi sebebiyle toplanma şeklinde değilde mahallelerde çat kapı olarak gerçekleştirdiklerini ve gelen talepleri de istişare kültürü ile çözdüklerini belirten Başkan Özlü, "Her gün iftar öncesinde mahallelerimizde vatandaşlarımızın kapılarını çalıp onların istek ve taleplerini dinliyoruz. Sorunları yerinde görüp birlikte çözüm konusunda istişarelerde bulunuyoruz" ifadelerinde bulundu.

Mahalle ziyaretlerinde Başkan Özlü'yü karşılarında gören vatandaşlar ise Özlü'ye belediye faaliyetlerinden dolayı teşekkür ederken projelerin heyecan uyandırdığını ve çalışmalara tam destek verdiklerini söylediler. - DÜZCE