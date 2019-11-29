Son Dakika Haberleri: Başkan Özlü'yü Ağa mahallesi bağrına bastı
Son Dakika Güncel Başkan Özlü'yü Ağa mahallesi bağrına bastı - Son Dakika

Başkan Özlü'yü Ağa mahallesi bağrına bastı

7 saat önce

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü mahalle ziyaretleri kapsamında Ağa mahallesi sakinleri ile bir araya geldi.

Başkan Özlü'yü Ağa mahallesi bağrına bastı, System.String[]

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü mahalle ziyaretleri kapsamında Ağa mahallesi sakinleri ile bir araya geldi.


Mahalle ziyaretlerine dur durak bilmeden devam eden Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, son gezisini Ağa mahallesine yaptı. Yoğun bir kalabalık tarafından karşılanan Başkan Özlü, başkan yardımcıları ve birim müdürleri herkesle selamlaşarak sohbet etmeyi ihmal etmedi. Vatandaşlara yaptığı konuşmasına her zaman olduğu gibi yenilenen belediye kadrolarını tanıtarak başlayan Başkan Özlü "her mahallemizde vatandaşımızla bir araya geldik, şimdi de burada sizlerle birlikteyiz. Bakın her birimden arkadaşımız burada, hepsi yaptığı işte uzman isimler. Sizlere hizmet için genç ve dinamik kadromuzla buradayız" dedi.


Talep ve ihtiyaçların karşılanması noktasında mahalle ziyaretlerinin öneminden bahseden Başkan Özlü "bu ziyaretleri neden planladığımız her ziyarette anlattık, açıkladık. Sizlerin beklentisini karşılamak için bu makamdayız, bunun farkındayız. Seçim öncesinde yaptığımız mahalle sözleşmelerimiz vardı. 5 yıllık görev süresi boyunca Allah izin verirse o vaatlerin hepsi hayata geçecek. Bu ziyaretleri ise sizin şahsen ya da mahalle olarak belediyenin görev ve sorumlulukları dahilinde ihtiyaçlarınızı karşılamak amacıyla yapıyoruz. Bizimle konuşun istiyoruz. Bugün burada bizi yalnız bırakmayan değerli hemşehrilerime bu vesile ile teşekkür ederim" şeklinde konuştu. - DÜZCE

Faruk Özlü, Düzce, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 01:39 Kaynak: İHA
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