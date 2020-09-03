Başkan Özlü Zabıta haftasını kutladı - Son Dakika

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Zabıta Teşkilatı'nın 194. Kuruluş yıldönümünü Zabıta Müdürlüğü'nü ziyarette bulunarak kutladı.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, zabıta teşkilatının belediye ve vatandaşlar arasında köprü vazifesi gördüğünü ifade ederek, "Şehrimizin huzuru, düzeni, vatandaşlarımızın sağlığı için gece gündüz demeden fedakarca görevlerini yapan; 194 yıllık köklü bir geçmişe sahip olan zabıtalarımızla bir aradayız. Öncelikle hepinizin Zabıta Haftasını en kalbi duygularımla kutluyorum. Ayrıca şehirlerimizin huzur, sağlık ve esenliğinin yükünü omuzlarında taşıyan zabıtalarımıza üstün başarılar diliyorum" dedi. - DÜZCE