Son Dakika Haberleri: Başkan Özlünün Kadir Gecesi mesajı
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Başkan Özlünün Kadir Gecesi mesajı

10 dakika önce

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Kadir Gecesi nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Özlünün Kadir Gecesi mesajı, System.String[]
Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Kadir Gecesi nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Özlü mesajında; "Bereket ve huzur içerisinde geçirmekte olduğumuz mübarek Ramazan ayının sonuna yaklaşmamızla birlikte, manevi lezzetinin doruğa ulaştığı, af ve mağfiret kapılarının ardına kadar açıldığı mübarek Kadir Gecesi'ni idrak edecek olmanın mutluluğunu ve sevincini yaşamaktayız. Tutulan oruçlarla yapılan ibadet ve yardımlarla bir manevi iklimden geçerek idrak ettiğimiz Ramazan ayı, Kadir Gecesi ile zirveye ulaşmakta ve bayram sevinci ile taçlanmaktadır. Hiç şüphesiz bu mübarek gece, kalplerimizin kötülüklerden arınması, gönül dünyamızın aydınlanması, manevi huzurumuzun artması için büyük bir fırsattır. Bu mübarek gecenin tüm insanlık alemine sevgi, saygı, huzur, barış ve mutluluk getirmesini, tutulan oruçların, edilen duaların kabul edilmesini diliyorum. Bu duygu ve düşüncelerle tüm vatandaşlarımızın Kadir Gecesi'ni tebrik ediyorum" ifadelerinde bulundu. - DÜZCE
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 12:20 Kaynak: İHA
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