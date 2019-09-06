Başkan Özmeriç'ten 'saygı ve nezaket' çağrısı

Aydın Şoförler Odası başkanı Semih Özmeriç, insan hayatında yaşanan bir çok sorunun çöüzmünde olduğu gibi trafikte de sorunların en kolay saygı e nezaket ile çözülebileceğini belirtti. Yaklaşık 3 aylık yaz tatilinin 9 Eylül pazartesi günü sona ermesi ile trafik yoğunluğunun yeniden artacağını hatırlatan Başkan Özmeriç, "Başta trafik kurallarını uyarak ardından da saygı ve nezaketle tüm şehirlerin ortak sorunu haline gelen trafik sorununu en aza indirebiliriz" dedi.



Pazartesi günü 194 bin 647 kişi trafiğe çıkıp okula gidecek



Yaz tatilinin pazartesi günü okulların açılması ile sona ererek Aydın'da 180 bin 182'si öğrenci 14 bin 645'i öğretmen olmak üzere sadece öğretmen ve öğrenciden oluşan 194 bin 647 kişinin trafiğe çıkacağını hatırlatan Aydın Şoförler Odası Başkanı Semih Özmeriç, bu sayının yan sektörlerle birlikte 200 bin kişinin üzerinde olacağını hatırlattı. Gertrafiğe çıkan herkesin özellikle okul giriş çıkış saatlerinde daha dikkatli olmasını istedi. Bu sayının yan sektörlerle birlikte 200 bin kişini üzerinde olacağını kaydeden Başkan Özmeriç, "Bir anda şehirde artacak olan trafik yoğunluğuna karşı herkesin üzerine düşen tedbiri alması gerekiyor. Alınacak en nemli tedbir trafik kurallarını uymak. Sadece trafik kurallarını uymak da yetmiyor saygı ve nezaketi elden bırakmamak gerekiyor" diyerek trafiğe çıkan herkesin birbirine karşı anlayışlı olmasını istedi.



"Kollanan değil kollayan kişi olun"



Trafikte en önemli hususlardan birinin de dikkat olduğunu belirten Aydın Şoförler Odası Başkanı Semih Özmeriç, "Kimse 'karşıdaki dikkat ediyordur' düşüncesi ile seyretmesin. Sorumluluğu her zaman üstümüzde hissedelim. Özellikle okul bölgeleri ve öğrencilerin geçiş güzergahlarında karşımızdaki kişilerin çocuklar olduğunu unutmayalım" diyerek öğrenci ve öğretmenlere başarı dolu trafiğe çıkanlara da kazasız belasız bir eğitim-öğretim yılı diledi. - AYDIN