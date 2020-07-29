Başkan Özmeriç'ten sürücülere 'bayram' uyarısı - Son Dakika

Başkan Özmeriç'ten sürücülere 'bayram' uyarısı

Aydın Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Semih Özmeriç, Kurban Bayramı tatilinde yola çıkacak vatandaşları trafik yoğunluğuna ve kazalara karşı uyardı.

Başkan Özmeriç'ten sürücülere 'bayram' uyarısı, System.String[]

Aydın Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Semih Özmeriç, Kurban Bayramı tatilinde yola çıkacak vatandaşları trafik yoğunluğuna ve kazalara karşı uyardı. Özmeriç, tatil süresince trafiğe çıkan herkesin kurallara daha sıkı riayet etmesini istedi.

Bayram tatillerinde kazaların daha fazla yaşandığını belirterek sürücüleri uyaran Aydın Şoförler Odası Başkanı Semih Özmeriç, "Her yıl ülkemizde bayram tatilleri süresince ne yazık ki yüzlerce kaza oluyor, insanlarımız yaralanıyor veya hayatını kaybediyor. Kazaların yüzde 99'u maalesef kurallara uymamaktan yani sürücü hatalarından kaynaklanıyor. Kazalar nedeniyle en mutlu günlerimiz hayatımız boyunca unutamayacağımız en acı günümüz oluyor. Özellikle araçları ile tatile çıkanlar, mutlaka kurallara uymalıdır. Özellikle kurban kesim işini bizzat kendisi yapan vatandaşlarımız bu süreçte ciddi olarak yoruluyor. Bu yorgunluk üzerine direksiyona geçip uzun süre sürüş yapmak da yorgunluğa bağlı olarak kazalara neden olabiliyor. Bu nedenle vatandaşlarımızın uykusuz ve yorgun halde kesinlikle araç kullanmamasını tavsiye ediyoruz" dedi.

"2 saatte bir 15 dakika mola verin"

Sürücülerin sağlıklı seyahat için her 2 saatte bir 15'er dakikalık mola vermesinin uygun olacağını ve bunu hekimlerin de tavsiye ettiğini belirten Başkan Özmeriç, "Sağlıklı bir yolculuk için temel şart, trafik kurallarına uyulmasıdır. Bunun yanında bol bol mola verilmesi, hızlı araç kullanılmaması sizi ailenize, sevdiklerinize sapasağlam ulaştıracak altın kurallardır. Artık araçlar ve yollar oldukça iyi ve güzel. Ancak yine de yola çıkmadan önce araçlarınızı kontrol ettiriniz" diye konuştu.

"En çok dönüş yolunda kaza yaşanıyor"

Araç kullanacak kişilerin mutlaka istirahat etmiş vaziyette direksiyon başına geçmesini tavsiye eden Semih Özmeriç, "Tüm uyarılara ve tedbirlere rağmen kazalar bir türlü önlenemiyor. Meydana gelen kazaları da incelediğimizde kazaların neredeyse yüzde 100 sürücü kusurundan kaynaklanıyor. Yolların güzel olması kural ihlali yapılacağı manasına gelmemeli. Kazalar en çok dönüş yolunda yaşanıyor ve bunun sebebi de bayram tatili boyunca uykusuz ve yorgun olan vatandaşların bu halde direksiyon başına geçmelerinden kaynaklanıyor. Trafik kazalarının ana sebebi alkol daha sonra diğer kural ihlalleri geliyor" diyerek herkese kazasız bayramlar diledi. - AYDIN

Kurban Bayramı, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.07.2020 10:50

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Özmeriç'ten sürücülere 'bayram' uyarısı - Son Dakika
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