Başkan Özmeriç'ten sürücülere 'sıcaklık' uyarısı - Son Dakika

Başkan Özmeriç'ten sürücülere 'sıcaklık' uyarısı

Aydın Şoförler Odası Başkanı Semih Özmeriç, aşırı sıcakların dikkat dağınıklığına neden olduğunu belirterek yılın en sıcak günlerinin yaşandığı bu günlerde sürücülerin daha dikkatli olmasını istedi.

Aydın Şoförler Odası Başkanı Semih Özmeriç, aşırı sıcakların dikkat dağınıklığına neden olduğunu belirterek yılın en sıcak günlerinin yaşandığı bu günlerde sürücülerin daha dikkatli olmasını istedi. Özellikle sıcaklığın en fazla hissedildiği öğlen saatlerinde zorunlu kakmadıkça trafiğe de çıkılmamasını tavsiye eden Başkan Özmeriç, aşırı sıcakların dikkat dağınıklığına da neden olduğunu söyledi.

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Türkiye'de meydana gelen kazaların yüzde 90'ının sürücü, yüzde 8,5'inin yaya, geri kalan yüzde 1,5'luk sebebinin yol, taşıt ve yolcu kaynaklı olduğunu belirten Aydın Şoförler Odası Başkanı Semih Özmeriç, bunaltıcı dereceye ulaşan ve mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklarda trafiğe çıkan herkesin daha duyarlı olmasını istedi.


"Direksiyon başında mayışırsanız mutlaka aracı güvenli bölgeye çekip dinlenin"


Kazaları etkileyen unsurlardan birinin de sıcaklarla birlikte artan trafik yoğunluğu olduğunu ifade eden Başkan Semih Özmeriç, özellikle Temmuz aylarında ağır kazaların daha sık yaşandığını belirtti. Tatil ya da izinler dolayısıyla pek çok ailenin uzun yolculuğu bu dönemlerde yaptığını kaydeden Aydın Şoförler Odası Başkanı Semih Özmeriç, "Aşırı sıcakla birlikte insandaki mayışma direksiyonda dikkati de olumsuz etkilediği için sürücülerin imkanlar ölçüsünde yolculuk saatlerini serin ve gölge vakitlere getirmelerini tavsiye ediyoruz. İstatistiki verilere göre yaşanan ölümlü ve yaralanmalı kazaların yüzde 11'i Temmuz aylarında meydana geliyor. Bir başka ayrıntı ise kazaların pek çoğu da varılacak yere az bir mesafe kala 'biraz daha gayret varmaya az kaldı' denilerek istirahatin ihmal edilmesinden kaynaklanıyor. Bu nedenle yola çıkan herkesin mutlaka kurallara uymasını ve sık sık dinlenmesini tavsiye ediyoruz. Bunun yanında direksiyona geçen kişi sadece dinlenmesine değil yiyip içtiğine de dikkat etmeli" dedi.


Son 10 yılda 57 bin 568 kişi hayatını kaybetti


Türkiye genelinde tutulan kayıtlara göre; 2009-2019 yılları arasında meydana gelen 13 milyon 187 bin 547 adet trafik kazasında 57 bin 568 kişi yaşamını yitirdiğini ve en fazla trafik kazası kaydının 1 milyon 313 bin 359 kaza ile 2015 yılında yaşandığını belirten Aydın Şoförler Odası Başkanı, "Korona nedeniyle zor günlerin yaşandığı 2020 yılının en az trafik kazasının yaşandığı yıllardan olmasını ümit ediyoruz. Frene değil kurallara güvenirsek bunu hep birlikte başaracağımıza inanıyoruz" dedi.


Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre; 2009 yılında 1 milyon 53 bin 346 olan trafik kaza sayısının, 2019 yılında 1 milyon 168 bin 144 olarak kayıtlara geçtiğini artan nüfus, araç sayısı ve harekete karşı kaza sayılarında oransal olarak olumlu gelişmeler yaşandığını kaydeden Başkan Özmeriç, "Yol ve araçlardaki olumlu gelişmelere rağmen halen fazla kaza yaşanmasını en önemli sebebi kurallara uymayan sürücülerimiz" diye konuştu. - AYDIN

Türkiye, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.07.2020 10:16 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Özmeriç'ten sürücülere 'sıcaklık' uyarısı - Son Dakika
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