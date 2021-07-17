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Başkan Özmeriç'ten sürücülere uyarı - Son Dakika

Başkan Özmeriç'ten sürücülere uyarı

17.07.2021 14:15
Başkan Özmeriç'ten sürücülere uyarı, System.String[]

Aydın Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Semih Özmeriç, 9 günlük kurban bayramı tatili dolayısıyla yola çıkacak olanları uyardı.

Aydın Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Semih Özmeriç, 9 günlük kurban bayramı tatili dolayısıyla yola çıkacak olanları uyardı. Tatile birleşen mutlu günlerin genellikle trafik kurallarına uyulmaması sonucu meydana gelen kazalar nedeniyle kabusa döndüğünü belirten Özmeriç, özellikle tatil güzergahları üzerindeki yoğunluk yaşanan yollarda daha dikkatli olunmasını istedi.

Türkiye'de verilere göre trafiğe kayıtlı yaklaşık 25 milyon araç bulunduğunu ve bu araçların büyük çoğunluğunun tatillerde yola çıktığını kaydeden Aydın Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Semih Özmeriç, "Pandemi dolayısıyla aylardır evde kalan insanlarımızın da tatile çıktığını ya da memleketine geldiğini göz önünde tutarsak tatil süresince yollarda ciddi yoğunluk olması bekleniyor. Sahil beldelerinde şimdiden yoğunluk maksimum seviyeye ulaştı. Trafikte hava şartlarının da olumsuz etken olduğunu göz önünde tutarsak tatil boyunca sürücüsünden yayasına kadar herkesin daha dikkatli olması gerekiyor" dedi.

"En fazla kaza resmi tatillerde yaşanıyor"

Kazaların en fazla uzun bayram tatillerinde yaşandığını ve kazaların yüzde 99'u sürücü hatalarından kaynaklandığını belirten Başkan Özmeriç, "Direksiyon başına geçen herkes kurallara azami derecede riayet etmeli, uykusuz ve yorgun halde kesinlikle araç kullanmamalı" diyerek sürücülerin varacağı noktaya çok az bir mesafe kalsa bile yorulduğunda ve uykusu geldiğinde mola vermeyi ihmal etmemesini istedi.

"2 saate bir 15 dakika mola verin"

Sağlıklı bir yolculuk ve seyahat için 2 saatte bir 15'er dakikalık mola verilmesini tavsiye eden Şoföler Odası Başkanı Semih Özmeriç, "Sağlıklı bir yolculuk için temel şart trafik kurallarına uyulmasıdır. Bunun yanında bol bol mola verilmesi, hızlı araç kullanılmaması sizi ailenize, sevdiklerinize sapasağlam ulaştıracak altın kurallardır. Artık araçlar ve yollar oldukça iyi ve güzel. Ancak yine de yola çıkmadan önce araçlarınızı kontrol ettiriniz. Bunun yanında yorgun halde kesinlikle direksiyona geçmeyin. Hayatta sağlıktan önemli hiçbir şey yok" diyerek herkesin bayramını kutladı. - AYDIN

Başkan Özmeriç'ten sürücülere uyarı
Başkan Özmeriç'ten sürücülere uyarı
Başkan Özmeriç'ten sürücülere uyarı
Başkan Özmeriç'ten sürücülere uyarı

Türkiye, Pandemi, Tatil, Aydın, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Başkan Özmeriç'ten sürücülere uyarı - Son Dakika


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