Başkan Özöncel, "Sigarayı bırak hayatı bırakma" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Özöncel, 'Sigarayı bırak hayatı bırakma' - Son Dakika

Başkan Özöncel, "Sigarayı bırak hayatı bırakma"

6 saat önce

Yeşilay Adıyaman Şube Başkanı Hakan Özöncel, 9 Şubat Dünya Sigara Bırakma Günüyle alakalı açıklamalarda bulundu.

Başkan Özöncel,

Yeşilay Adıyaman Şube Başkanı Hakan Özöncel, 9 Şubat Dünya Sigara Bırakma Günüyle alakalı açıklamalarda bulundu.


Sigara Bırakma Günü dolayısıyla açıklamalarda bulunan Başkan Özöncel, "Dünya Sağlık Örgütünün verilerine göre dünya genelinde her yıl 8 milyon insan sigaraya bağlı nedenlerden hayatını kaybediyor.


Dünya Sağlık Örgütü, dünyada en büyük sağlık sorunun sigara olduğunu açıkladı. Sigara kullanımı, başta kalp ve damar hastalıkları olmak üzere, bronşların daralması sonucu akciğer rahatsızlıklarına, KOAH hastalığı gibi birçok hastalığa da neden olmaktadır. Sigara, fiziksel, sosyal ve ekonomik bakımdan yıkıcı sonuçlara yol açan ciddi bir bağımlılıktır. Ülkemizde her yıl 100 binden fazla insanımızı sigardan dolayı kaybediyoruz. Bunun yanında pasif etkilenimden doğan hastalıklar ve zararlar da ayrı bir acı tablo. Önemli bir halk sağlığı sorunu olan sigara kullanımı aynı zamanda birey ve ülke ekonomisini olumsuz yönde etkileyen bir bağımlılıktır. Sigara size ve sevdiklerinize zarar veriyor. 9 Şubat Sigarayı Bırakma Günü bu anlamda bırakmak isteyenler için bir fırsat. Bu konuda tüm vatandaşlarımızdan hassasiyet rica ediyoruz. Kullananların bırakmasını, kullanmayanların da daha bilinçli olarak kendileri ve sevdikleri için model olmasını, çevreye karşı da uyarıcı olmasını istiyoruz. Sigarayı bırak hayatı bırakma. Sigarayı bırakmak isteyenlere özel programların hazırlandığı 'bırakabilirsin.org' sigarayı bırakmada yardım etmeyi amaçlıyor. Web sitesindeki bilgiler ile profesyonel destek, sigara içmeyen biri olma yolunda, hem kısa hem de uzun vadeli ihtiyaçlar karşılayabiliyor" diye konuştu. - ADIYAMAN

Dünya Sağlık Örgütü, Adıyaman, Yeşilay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 12:35 Kaynak: İHA
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