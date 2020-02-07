Başkan Özotraç:

TOBB Kütahya Kadın Girişimciler Kurulu (KGK) Toplantısı, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası'nda (KUTSO) gerçekleştirildi.



KUTSO Başkanı Özotraç, açılış konuşmasında, KUTSO'nun kurumsal yapısı ile çalışma ve faaliyetlerine ilişkin bilgi verdi.



Özotraç, kadınların hem sosyal hayat, hem de iş hayatı açısından çok değerli olduğunu vurgulayarak, sağladıkları katkıdan dolayı teşekkür ederek, başarı diledi.



TOBB Kütahya Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanı Sema Güral Sürmeli, toplantıya katılımlarından dolayı KUTSO Yönetim Kurulu Başkanı ve üyelerine, Kütahya Kadın Girişimciler Kurulu üyelerine teşekkür etti.



Sürmeli, toplantının, kurul üyeleri ile istişare yapılarak çalışma ve faaliyetlerin planlanmasına fayda sağlayacağını belirtti.



TOBB Kütahya Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkan Yardımcısı Semra Tozaraydın, KUTSO'da görev aldığı alanlar hakkında bilgi paylaşarak başladığı konuşmasında, KUTSO'nun öğretici ve zenginleştirici yönüne vurgu yaparak, hem sosyal hayat, hem de iş hayatı açısından büyük fayda sağlayan deneyimler edindiğini ifade etti.



Tozaraydın, TOBB çatısı altında, KUTSO koordinatörlüğünde faaliyet gösteren Kadın Girişimciler Kurulu'nun oluşma biçimi, organizasyon yapısı, çalışma esasları, yasal hususlar, bu çerçevede ilde oluşturulan çalışma grupları, il icra komitesinin faaliyetleri gibi konularda bilgi verdi.



Tozaraydın, ayrıca, girişimci kurul üyelerini bilgilendirmek ve oryantasyonu sağlamak amacıyla, TOBB tarafından seminerler düzenlendiğine ilişkin bilgi vererek, Kütahya'yı temsilen katılım sağlanacağını dile getirdi.



Tozaraydın, Uşak'ta Kadın Girişimciler Kurulu Ege Bölgesi toplantısı düzenleneceğini belirterek, kurul üyelerinin katılımının önemsendiğini ifade etti. - KÜTAHYA