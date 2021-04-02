Başkan Öztekin'e 'En İyi Yerel Yönetici' ödülü - Son Dakika

Başkan Öztekin'e 'En İyi Yerel Yönetici' ödülü

02.04.2021 11:08
Başkan Öztekin'e 'En İyi Yerel Yönetici' ödülü, System.String[]

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, Kağıthane Spor Kulüpleri Birliği tarafından 'Yılın En İyi Yerel Yöneticisi' seçildi.

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, Kağıthane Spor Kulüpleri Birliği tarafından 'Yılın En İyi Yerel Yöneticisi' seçildi.

Kağıthane Spor Kulüpleri Birliği'nin her yıl düzenlediği "Sporda Yılın EN'leri" ödül töreninde Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, 'Yılın En İyi Yerel Yöneticisi' seçildi. Spora ve sporcuya hizmet edenlere verilen özel ödül, sosyal medya anketleri ve jüri üyelerinin oylarıyla belirlendi. Başkan Öztekin'e törende ödülünü Kağıthane Spor Kulüpleri Birliği Başkanı Ömer Tüfekçi takdim etti.

Başkan Öztekin ödül töreninde yaptığı konuşmada; "Her yıl bütçemizin önemli bir kısmını çocuk ve gençlerimizin eğitim ve sosyal hayatta başarılı olmasını destekleyecek yatırımlara ayırıyoruz. Spor alanında görevde bulunduğumuz 2 yıl süresince büyük yatırımlar yaptık. Hasbahçe ve Nurtepe stadları ile Buz Pisti'ni baştan sona yeniledik. İlçemizdeki 60'a yakın amatör ve ferdi spor kulübüne de nakdi yardımlar ve ulaşım desteği sağladık. Belediyemize bağlı spor okullarında 22 farklı branşta 20 bine yakın çocuk ve gence ücretsiz spor eğitimi verdik. Okullarımızı tek tek gezerek 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' ve 'Ok Atmayan Kalmasın' adlı projelerimizle öğrencilere yüzme ve okçuluk sporunu öğrettik. Sadabad Yaz Etkinlikleri ile ata sporlarımız olan güreş, okçuluk ve ciriti yaşatıyor, gelecek nesillere aktarıyoruz. Sayısı 300' ün üzerinde parkımızda yer alan oyun grubu ve spor aletlerinin tamamının bakım ve onarımını yaptık. Spor tesislerimizden çocuk, genç, yetişkin, engelli ve ev hanımları olmak üzere toplumun her kesiminden on binlerce vatandaşımız ücretsiz şekilde yararlandı" diye konuştu.

'Sporcuhane' projesi adı altında gerçekleşen yatırımların madalya ve şampiyonluklarla karşılık bulduğunu belirten Başkan Öztekin, Kağıthane Belediyesi olarak 2021 Tokyo Olimpiyatı'na katılacaklarını söyledi: "Kağıthane Belediyesi olarak 2021 Tokyo Olimpiyatı'na hazırlanıyoruz. Sporcuhane projemiz kapsamında; karate alanında Dünya ve Avrupa şampiyonlukları bulunan sporcularımız Kağıthane Belediyesi Spor Kulübü çatısı altında Tokyo Olimpiyatlarına katılacak. Orada ülkemizi ve ilçemizi temsil edecekler."

Ödül töreninin jürileri; Kağıthane Spor Kulüpleri Birliği Başkanı Ömer Tüfekçi, Kağıthane Spor Kulüpleri Birliği Başkan Vekili Adem Mat, Türkiye Futbol Adamları Derneği Genel Sekreteri Hüsamettin Çelik, FİFA Eski Hakemi, Merkez Hakem Kurulu Eski Başkanı Ertuğrul Dilek, Ferdi Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ali Koca, Türkiye Spor Yazarları Derneği Eski Başkanı, Gazeteci, Spor Yazarı Naci Arkan ve İstanbul Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Asım Özdemir olarak açıklandı. - İSTANBUL

Başkan Öztekin'e 'En İyi Yerel Yönetici' ödülü
Başkan Öztekin'e 'En İyi Yerel Yönetici' ödülü

Mevlüt Öztekin, Kağıthane, Medya, Tokyo, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Öztekin'e 'En İyi Yerel Yönetici' ödülü - Son Dakika


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