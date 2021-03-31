Başkan Öztekin, ilçede hayata geçen projeleri anlattı - Son Dakika

Başkan Öztekin, ilçede hayata geçen projeleri anlattı

31.03.2021 09:11
Başkan Öztekin, ilçede hayata geçen projeleri anlattı, System.String[]

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, görevde bulunduğu 2 yıllık sürede ilçede hayata geçirilen projeleri sanat, basın, siyaset, spor camiası ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin bulunduğu özel bir davette kamuoyuyla paylaştı.

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, görevde bulunduğu 2 yıllık sürede ilçede hayata geçirilen projeleri sanat, basın, siyaset, spor camiası ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin bulunduğu özel bir davette kamuoyuyla paylaştı.

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, 2 yıllık görev süresinde ilçede hayata geçirilen projeleri anlattı. Seçim öncesi vatandaşlara sözünü verdiği 53 projeden 30'unu gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Öztekin, geri kalan 3 yıllık görev süresinde daha çok çalışarak Kağıthane'nin değerine değer katacaklarını ifade etti. Kağıthane Belediyesi Kültür Merkezi'nde gerçekleşen davet renkli görüntülere de sahne oldu. Misafirlere her bir belediye hizmeti özel hazırlanan ünitelerde teatral şekilde tanıtıldı. Başkan Öztekin'in konuşmasından öne çıkan projeler ise, Kağıthane yeni meydanına kavuştu, 'Her Bebeğe Bir Ağaç' projesi, kadınlar için hizmete açılan Maharetli Eller Çarşısı projelerinin yanı sıra gençlere sosyal medya stüdyosu gibi projeler oldu.

"Pandemi bizi hizmet üretmekten alıkoyamadı"

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, mevcut ve yeni dönem projeleri ile ilgili, "Vatandaşlarımızın sevgisi ve güveni sayesinde göreve gelişimizin üzerinden 2 yıl geçti. Bu süreçte pandemi ile de etkin bir mücadele sergiledik. Pandemi bizi hizmet üretmekten alıkoyamadı. Vatandaşlarımıza göreve gelmeden önce 53 projenin sözünü vermiştik ve şimdiden bu projelerimizin yüzde 70'ini hayata geçirdik. Önümüzdeki 3 yılda çevre, temizlik, sağlık, kültür, sanat, spor ve sosyal belediyecilik alanlarındaki geri kalan projelerimizi tamamlayacağız. Bu vesileyle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, bakan ve milletvekillerimize; ilçemiz için desteklerinden ötürü Kağıthaneliler adına şükranlarımı sunuyorum" dedi. - İSTANBUL

Başkan Öztekin, ilçede hayata geçen projeleri anlattı
Başkan Öztekin, ilçede hayata geçen projeleri anlattı
Başkan Öztekin, ilçede hayata geçen projeleri anlattı
Başkan Öztekin, ilçede hayata geçen projeleri anlattı
Başkan Öztekin, ilçede hayata geçen projeleri anlattı
Başkan Öztekin, ilçede hayata geçen projeleri anlattı
Başkan Öztekin, ilçede hayata geçen projeleri anlattı

Mevlüt Öztekin, Kağıthane, Pandemi, Siyaset, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Öztekin, ilçede hayata geçen projeleri anlattı - Son Dakika


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