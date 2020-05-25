Başkan Öztekin: Örnek bir mücadele sergilediniz - Son Dakika

Kağıthane Belediyesi'nde geleneksel hale gelen bayramlaşma programı, bu yıl koronavirüs nedeniyle sosyal mesafe kuralları çerçevesinde gerçekleşti.

Koronavirüs tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de bazı alışkanlıkları değiştirdi. Bu yıl bayramlaşmalar koronavirüs nedeniyle sosyal mesafe kuralları çerçevesinde gerçekleşti. Kağıthane Belediyesi'nde geleneksel hale gelen bayramlaşma programında da alışılmışın aksine; personelin sosyal mesafeye uyarak, tokalaşma ve kucaklaşma olmaksızın bayramlaştı.Bayramlaşma programı bu yıl tedbir amaçlı açık havada yapıldı.

250 KİŞİLİK EKİP MÜCADELE EDİYOR

Belediyede görevli memur ve işçi çalışanlarla bayramlaşan Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin; "Koronavirüs sürecinde en ön safta sağlık çalışanları var. Her birine ayrı ayrı görevlerinde muvaffakiyetler diliyorum. Sizler de bu süreçte çok önemli görevleri yerine getirdiniz. Mahallelerimizin temizlenmesi, sokak ve binalarımızın dezenfekte edilmesi, sosyal yardımların ulaştırılması noktasında sürekli sahada olarak örnek bir mücadele sergilediniz. Bu süreçte ayrıca kendi aranızdaki tedbirlere de uyarak hepimizin sağlığını korudunuz. Ramazan bayramımız mübarek olsun. Nice bayramlara hep birlikte sağlıkla, huzurla kavuşmayı diliyorum" dedi.

Kağıthane Belediyesi pandemi sürecinde 250 kişilik özel ekiple temizlik, dezenfekte, denetim ve sosyal desteklerin ulaştırılması anlamında koronavirüsle mücadelesini sürdürüyor. Ekiplerin mesai kavramı gözetmeksizin bayramda da çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü belirtildi. Kağıthane Belediyesi'ndeki bayramlaşma programlarında tüm çalışanlara lokum ve hijyen malzemelerinden oluşan destek paketi hediye edildi.