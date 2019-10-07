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Son Dakika Güncel Başkan Öztekin, tecrübe ve projelerini paylaştı

Başkan Öztekin, tecrübe ve projelerini paylaştı

1 saat önce

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, konuşmacı olarak katıldığı Bahçeşehir Üniversitesi Hükümet Liderlik Okulu'nda tecrübe ve projelerini paylaştı.

Başkan Öztekin, tecrübe ve projelerini paylaştı, System.String[]

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, konuşmacı olarak katıldığı Bahçeşehir Üniversitesi Hükümet Liderlik Okulu'nda tecrübe ve projelerini paylaştı.


Hafta sonu düzenlenen programa öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği görüldü. Başkan Öztekin, teknoloji tabanlı belediyeciliği ve kentsel dönüşüm alanındaki çalışmalarını katılımcılara anlattı. Teknoloji tabanlı belediyecilik hizmetleri arasında birçok projeyi yakın gelecekte hayata geçireceklerini ifade eden Başkan Öztekin çalışmalarını şu şekilde sıraladı: "Akıllı belediyecilik uygulamaları, akıllı çağrı merkezi, her mahalleye iletişim ofisi, hizmetlerin mobil olarak anketle değerlendirilmesini sağlayan mobil nabız uygulaması, 4-11 yaş arası çocuklara kodlama öğretecek eğitim platosu, uzay evi projesi, youtuber ve vloggerlara özel ücretsiz stüdyo, siber güvenlik hizmetleri, teknolojik otopark çözümleri, akıllı şehir mobilyaları."


"Vatandaşlarımızın talep ve önerilerini değerlendirerek ilerliyoruz"


Yaklaşık 1 saat süren seminerde Başkan Öztekin, vatandaşın talep ve önerilerine göre hizmet üretmenin önemine vurgu yaparak, "Vatandaş her daim sizi yanınızda görmek istiyor. Eğer çalışmalarınızı vatandaşla birebir görüşerek planlarsanız daha verimli sonuç alırsınız. Biz mümkün olan her çalışmamızda vatandaşlarımızın talep ve önerilerini değerlendirerek ilerliyoruz. Bir diğer ifadeyle, mahallesine, sokağına yapılmasını istediği hizmete Kağıthane'de vatandaş karar veriyor. Bu da vatandaşla belediye-devlet arasındaki bağı güçlendiriyor. Vatandaş kendisini yalnız hissetmiyor. Zaten bizim asli görevimiz budur" diye konuştu.


Seminerin ardından Başkan Öztekin, Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şirin Karadeniz ve 'Hükümet ve Liderlik Okulu' Başkanı Burak Küntay ile bir araya gelerek Kağıthane'yi ve projelerini konuştu. - İSTANBUL

Bahçeşehir Üniversitesi, Kağıthane, Hükümet, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 01:40 Kaynak: İHA
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