Başkan Özten Söğütlü'de üniversiteyi kazanan öğrenciler ve aileleriyle buluştu - Son Dakika

Söğütlü Belediye Başkanı Koray Oktay Özten, ilçede 4 yıllık üniversiteyi kazanan öğrenci ve aileleriyle bir araya geldi.

Maksudiye Köyü Kadınları Dayanışma Derneği Lokali'nde düzenlenen etkinlikte konuşan Özten, gençlerin okumasını çok istediğini belirterek, "Lütfen bu okuma sevdanızı devam ettirin. Özellikle kızlarımızın okumasını istiyorum. Kendi hayatınız için okuyacaksınız, sizler okurken arkanızdan gelen kardeşlerinize sahip çıkacaksınız." ifadelerini kullandı.

Üniversitelerin hiçbir zaman meslek olarak görülmemesi gerektiğini, öğrencilerin orada yeni dostluklar edineceğini, hayatın gerçeklerini öğreneceğini belirten Özten, "Anne baba hasreti yaşayacaksınız. Vatan, millet, bayrak sevgisini öğreneceksiniz, kendi hakkınızı aramayı ve başkalarının haklarına saygılı olmayı öğreneceksiniz." dedi.

Özten, etkinlik sonunda öğrencilere hediye verdi.