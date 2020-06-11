Başkan Özten, yeni yol çalışmaları için mahalle sakinleriyle görüştü - Son Dakika

Sakarya'da, Söğütlü Belediye Başkanı Koray Oktay Özten, Gündoğan Mahallesi'nde yapılacak yol çalışmalarını mahalle sakinleriyle görüştü.

Çalışmalarla ilgili yapılan toplantıya Belediye Meclis üyeleri Ferda Özten, Şuayip Geyve, Gündoğan Mahallesi muhtarı Birol Şengün ve yolun geçeceği güzergahtaki vatandaşlar hazır bulundu.

Özten, toplantıda yaptığı konuşmada, seçim dönemlerinde vatandaşlara verilen sözlerle ilgili yürütülen çalışmalarda halkın görüşlerinin mutlaka alınacağını belirtti.

Mahalle muhtarı ve sakinleriyle yolun en güzel şekilde yapılması için karar verdiklerini anlatan Özten, hedeflerinin yeni yollarla ilçeyi daha düzenli hale getirmek olduğunu dile getirdi.