Başkan Öztürk AK Parti Teşkilat Mensuplarıyla Buluştu

Yahyalı Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Yahyalı Belediye Başkan Adayı Esat Öztürk, seçim çalışmaları kapsamında AK Parti ilçe teşkilatı mensuplarıyla yemekli toplantı da buluştu.

Toplantıya AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel, AK Parti İl Başkan yardımcısı Birol Düşüktaş, AK Parti Yahyalı İlçe Başkanı Esat Türkmenoğlu, Milliyetçi Hareket Partisi Yahyalı İlçe Başkanı Nebi Akkuş ve teşkilat mensupları katıldı.



Toplantıda teşkilat mensuplarına hitap eden AK Parti Kayseri Milletvekilimiz İsmail Emrah Karayel, " ahyalı'da AK Parti teşkilatında bulunmak, yerel seçimlerde Cumhur İttifakını desteklemek, sadece yerel seçimler için Yahyalı'ya belediye başkanı seçmek değildir. Yahyalı'da bir oy fazla almak, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a dünya siyasetinde, dünya sahnesinde daha güçlü, daha gür bir ses çıkarmasına imkan vermek ve ona destek olmak demektir. Bugün Yeni Zelanda' da menfur bir saldırı ile güne başladık. Cuma namazını eda ederken 49 Müslüman kardeşimiz şehit edildi. Buradan şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Yeni Zelanda' ki Müslüman kardeşlerimize baş sağlığı diliyoruz. Yaralılara da acil şifalar diliyoruz. Menfur saldırıya binlerce kilometre öteden ilk ve en güçlü sesi Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan çıkardı. Bunun bir terör saldırısı olduğunu ifade etti. Bunun ferdi bir saldırı olmadığını, planlı olduğunu ifade etti ve sorumlularının bulunup cezalandırılmasını Yeni Zelanda Cumhurbaşkanından istedi. İşte biz, Cumhurbaşkanımıza desteği verirsek, nasıl ki şimdiye kadar bu ülkeyi ayağa kaldırdıysak, bütün yapılan hizmetlerde emeği varsa, desteği varsa, inşallah bundan sonra yapılacak her işte de Cumhurbaşkanımızın dünyada desteği olacak. Bundan sonraki her kötü işten de ister Müslümana olsun, ister mazluma olsun, hesabını soracaklardan birisi, en çok sesi çıkaracaklardan birisi Cumhurbaşkanımız olacaktır. Nasıl ki dünyada hiç kimse siyonistlere "one minute" diyemeden o kalkıp "one minute" dediyse, nasıl Birleşmiş Milletler Kürsüsünden " Dünya beşten büyüktür " dediyse işte bunları söylemeye devam edebilmesi için bizim Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayına desteği artırmamız, bir oy demeden çalışmamız lazım " diye konuştu.



Yahyalı Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Yahyalı Belediye Başkan Adayı Esat Öztürk ise yaptığı konuşmada "Tevazu, samimiyet ve gayretle gönül belediyeciliği diyerek çıktığımız bu yolda Cenabı Allah bizi sizlere karşı mahcup etmesin. Cumhur İttifakı, partilerimizin ana kademe, kadın ve gençlik kollarımızla Yunus diliyle, Mevlana sevgisiyle el ele gönül gönüle hep beraber çalışıyoruz. Bu ilçede ne kemal ne meral ne de temel olacak. Allah'ın izni ile bu ilçede 31 Mart'ta zafer tek vatan, tek bayrak, tek devlet, tek millet diyen Cumhur İttifakının olacaktır. Vatan, millet ve bayrak sevgisi ile sembolleşen Cumhur ittifakı tek ses, tek yürek, tek nefestir. Hizmet aşkı ile çıktığımız bu yola hız kesmeden devam edeceğiz. Çünkü; seni seviyoruz Yahyalı, Senin insanına hizmet etmeyi seviyoruz Yahyalı. Geride bıraktığımız 5 yılda, 15 Temmuz Cumhuriyet Meydanı, Doğalgaz, 75 yataklı Devlet Hastanesi, Kadın ve Gençlik Merkezi, Meslek Yüksek Okulu, Gözbaşı Mesire Alanı ile ilçemize vizyon kattık, İlçemizin çehresini değiştirdik. Güzel hizmetlerimiz güzel insanlara helal olsun." ifadelerini kullandı.



Başkan Öztürk konuşmasının ardından ilçeye yeni dönemde yapacakları 41 projeyi, teşkilat mensuplarına anlattı. Toplantı da ayrıca 2014 - 2019 yılları arasında görev yapan Yahyalı Belediyesi Meclis Üyelerine de teşekkür plaketi takdim edildi. - KAYSERİ

