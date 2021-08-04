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Başkan Öztürk: "Aladağlar Milli Parkımızda ciğerlerimiz yandı" - Son Dakika

Başkan Öztürk: "Aladağlar Milli Parkımızda ciğerlerimiz yandı"

04.08.2021 17:43
Başkan Öztürk:

Kayseri'nin Yahyalı ilçesindeki Aladağlar Milli Parkı'nda çıkan ve 3 gün sonra kontrol altına alınan yangında 80 hektar alan zarar gördü.

Kayseri'nin Yahyalı ilçesindeki Aladağlar Milli Parkı'nda çıkan ve 3 gün sonra kontrol altına alınan yangında 80 hektar alan zarar gördü. Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, "Aladağlar Milli Parkımızda ciğerlerimiz yandı. Ancak orman kahramanlarımız ile yangın daha çok alanı kapsamadan söndürdük" dedi.

Kapuzbaşı ve Ulupınar Mahalleleri arasında bulunan ormanlık alanda çıkan yangında 80 hektar zarar gördü. Soğutma çalışmalarının da tamamlandığı alanda Orman Bölge Müdürlüğü ve jandarma ekipleri tarafından kontroller devam ediyor. Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, orman kahramanları ile yangını daha çok alanı kapsamadan söndürmeyi başardıklarını ifade ederek, "Aladağlar Milli Parkımızda çıkan orman yangını ile ilgili olarak Yahyalı'daki hemşerilerimize, Kayserimize geçmiş olsun diyorum. Türkiye'mizin bir çok yerinde çıkan orman yangınları ile ilgili olarak da Türkiye'mize geçmiş olsun diyorum. Üzülerek ifade ediyorum ki Aladağlar Milli Parkımızda ciğerlerimiz yandı. Ancak çok büyük gayret ile Kayseri itfaiyemizin, orman işletmesindeki itfaiyecilerimizin, milli parklarımızın elemanları, Yahyalı Belediyemizin elemanları ve özellikle yöredeki yaşayan insanlarımızın gayretleri ile orman kahramanlarımız ile yangın daha çok alanı kapsamadan söndürmüş olduk. Ulupınar Mahallemizde ve Kapuzbaşı'ndaki gönüllü orman sevdalıları, gönüllü orman kahramanları var bu işi gönüllü olarak yapmakta olan. Tabi el birliği ile kamu kurum ve kuruluşlarımızın, sivil toplum kuruluşlarımızın birleşmesi ile kısa bir sürede Yahyalı'daki milli parklarımızın yangınını söndürmüş olduk. Tek tesellimiz ağaçlarımızın çok fazla zarar görmemesi. Nihayetinde bu yangın örtü yangını dediğimiz bir yangındı. Ancak bir Manavgat'taki, bir Bodrum'daki yangınlar gibi çok fazla bir ağaç hasarımız olmadı. Ben Yahyalı'mıza, bölge insanımıza ve Kayseri'mize büyük geçmiş olsun diyorum. Yangın önemli bir konu, burada fedakarlık yapmak zorundayız. Yani yangında ancak o zaman başarılı oluruz" dedi.

"Bir ağacımız yandıysa 10 tane dikeceğiz"

Tek tesellinin ağaçların fazla zarar görmemesi olarak aktaran Başkan Öztürk, "Kayseri Valiliğimiz birçok yerdeki ormanlarda piknik yapma kısıtlaması getirdi. Tabi birazcık sabretmemiz lazım. Bu günlerde mevsim olarak da kurak bir mevsim yaşıyoruz. Dolayısıyla mevsim kaynaklı yangıların çıkması, gerekirse insan eli ile piknik yapanları sigara izmaritiyle çıkabilecek sıkıntıları giderme adına bana göre çok isabetli bir karar oldu diye düşünüyorum. Bizim Yahyalı'mızda da gerek Derebağımız'da gerekse Kapuzbaşı Şelale'mizde ve gerekse Hacer Ormanları tarafımızda piknikçilerimiz ateş yakamayacak ama ziyaret etmeleri konusunda herhangi bir sıkıntı yok. Malum milli parklarımızın içerisinde çıkan yangında 80 hektarlık bir alanda yangın çıkmıştı. Tek tesellimiz de ağaçlarımızın çok fazla zarar görmemesiydi. Küçük fidanlarımız zarar görmüş olabilir ama inşallah bir ağacımız yandıysa biz 10 tanesini misli ile dikeceğiz. Çünkü bizim geleceğimiz diye gördüğümüz, ciğerlerimiz mesabesinde olan ülkemizin bir değeri bu orman. Onun kadir ve kıymetini biliyoruz. Ancak eğer ki biride kasti olarak yaktıysa bu ormandan daha beter şekilde kendisi yansın diye de beddua ediyoruz" şeklinde konuştu.

"Soruşturma sürüyor"

Yangının çıkış nedeni ile alakalı Yahyalı Cumhuriyet Başsavcılığının araştırma yaptığını da sözlerine ekleyen Başkan Öztürk, "Konu yargıya da intikal etti. Yahyalı Cumhuriyet Başsavcılığımız, gerek kamera görüntüleri gerekse jandarmamız aracılığı ile delilleri topluyorlar. Delilleri değerlendirerek, sabotaj ihtimalinin olup olmadığı ile ilgili araştırma yapıyorlar. Nihayetinde kararı onlar veriyorlar. Hekim ile hakimin işine karışılmaz derler bizde o manada en son kararımızı yargımız verecek" ifadelerini kullandı.

(Turan Bulut/İHA)

Başkan Öztürk: Aladağlar Milli Parkımızda ciğerlerimiz yandı
Başkan Öztürk: Aladağlar Milli Parkımızda ciğerlerimiz yandı
Başkan Öztürk: Aladağlar Milli Parkımızda ciğerlerimiz yandı
Başkan Öztürk: Aladağlar Milli Parkımızda ciğerlerimiz yandı
Başkan Öztürk: Aladağlar Milli Parkımızda ciğerlerimiz yandı
Başkan Öztürk: Aladağlar Milli Parkımızda ciğerlerimiz yandı

Kayseri, Yahyalı, Yangın, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Öztürk: 'Aladağlar Milli Parkımızda ciğerlerimiz yandı' - Son Dakika


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