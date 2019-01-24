Başkan Öztürk Bakım Merkezini Ziyaret Etti

Erenler Belediye Başkanı Cavit Öztürk Özel Sakarya Bakım Merkezini ziyaret ederek yaşlı ve engelli vatandaşları dinledi.

Erenler Belediye Başkanı Cavit Öztürk Özel Sakarya Bakım Merkezini ziyaret ederek yaşlı ve engelli vatandaşları dinledi.



Erenler Belediye Başkanı Cavit Öztürk Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı hizmet veren Özel Sakarya Bakım Merkezini ziyaret ederek bakım merkezi sakinleri yaşlı ve engelli vatandaşlar ile hasbihalde bulunarak hayır dualarını istedi. Bakım Merkezi yetkililerinden bakım merkezi sakinlerinin kaldıkları ortamları hakkında bilgi alan Öztürk, yaşlıların toplumun temel taşları olduğunu, onların öncülüğünde bu ülkenin bir yerlere geldiğinin ve geleceğinin de altını çizdi.



Ziyarette Yaşlı ve engelli vatandaşlarla vakit geçiren Başkan Öztürk, "Yaşlı ve engelli vatandaşlarımıza karşı sorumluluğumuzu bir kez daha hatırlamak ve buradaki büyüklerimizi, kardeşlerimizi hatırlamak bir nebzede olsa yanlarında olduğumuzu hissettirmek için buradayız, biz yapan değerleri sağlayan, yaşlılarımızın kazandığı tecrübeleri toplumun diğer kesimlere aktarmasının bir ürünüdür. 'Yaşlılarını gözeten toplumlar rızıklanır' biz de belediye olarak kolumuzun uzandığı herkesin yanında olmaya çalışıyoruz" diyerek bakım merkezi sakinleri ile bol bol sohbet eden Başkan Öztürk yaşlı ve engelli vatandaşların ellerini öperek hayır dualarını istedi. - SAKARYA

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