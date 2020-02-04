Başkan Öztürk belediye üretim atölyesini gezdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Öztürk belediye üretim atölyesini gezdi - Son Dakika

Başkan Öztürk belediye üretim atölyesini gezdi

6 saat önce

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, birim ziyaretleri kapsamında belediyenin üretim atölyesini ziyaret etti.

Başkan Öztürk belediye üretim atölyesini gezdi, System.String[]

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, birim ziyaretleri kapsamında belediyenin üretim atölyesini ziyaret etti.


Belediye Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı çalışan üretim atölyesini Fen İşleri Müdürü ve atölye sorumluları ile birlikte gezen Başkan Esat Öztürk, yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Burada yapılan çalışmaları da inceleyerek üretim çalışmalarına katılan Başkan Esat Öztürk, kaynak makinasıyla demir kaynağı yaptı. Atölyede yapılan çalışmaları oldukça beğendiğini ifade eden Başkan Öztürk, yaptığı açıklamada; "İlçemize lazım olan demir aksamı ile ilgili tüm ihtiyaçlar burada gideriliyor. Çalışma arkadaşlarıma ben yürekten teşekkür ediyorum. Yahyalı Belediyesi olarak bizim 'Çok faaliyet, az maliyet' diye bir sloganımız vardı. Bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yahyalı'daki hizmet etmeye değer, güzelliklere layık hemşehrilerimize hizmet sunmak bizim birinci vazifemiz. Tabi bu hizmeti de sunarken, hem kaliteli hem de az maliyetli sunmak çok çok önemli. Kendi atölyemizde ürettiğimiz ürünleri, vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz. Burada kendi umumi WC'lere ait olan kapılarımızı, taziye çadırlarımızın demir aksamını, kamelyalarımızı ve ilçemize bağlı olan 41 mahallemizdeki eksikleri buradan temin ediyoruz. Atölyede çalışan mesai arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Kendilerine, Rabbim kolaylıklar versin. Allah hayırlı hizmetlerde bizi muvaffak kılsın" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Esat Öztürk, Yahyalı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 11:30 Kaynak: İHA
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