Başkan Öztürk, "Bunun gibi ihanet az görülür"

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, FETÖ terör örgütünün 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirmeye çalıştığı hain darbe girişiminin üçüncü sene-i devriyesinde ilçe meydanında düzenlenen programa katıldı.

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, FETÖ terör örgütünün 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirmeye çalıştığı hain darbe girişiminin üçüncü sene-i devriyesinde ilçe meydanında düzenlenen programa katıldı.



"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" münasebetiyle ilçe meydanında düzenlenen programa eşi Züleyha Öztürk ile birlikte gelen Başkan Esat Öztürk, burada yaptığı konuşmada 15 Temmuz'un anlam ve önemine vurgu yaparak, Türk milletinin vatanı için can vermeye her zaman hazır olduğunu söyledi.



İstiklal Marşımız ve Kuran-ı Kerim'in okunması ile başlayan programda İlçe Müftüsü Dursun Sarı'nın yaptırdığı duanın ardından meydanı dolduran vatandaşlara hitap eden Başkan Esat Öztürk, "Türk milletinin yeniden diriliş tarihi olan 15 Temmuz'un anlam ve ruhuna uygun etkinlik yapmak üzere bu meydandayız. Şehitlerimize hatimler, Yasinler, Fatihalar göndermek, gazilerimize vefa sunmak, 15 Temmuz ruhunu diri tutmak, Demokrasi ve Milli Birlik günümüzde bir olmak, iri olmak, diri olmak için buradayız." dedi.



Konuşmasında bu vatanın çok hain ve ihanet gördüğünü ama bunun gibi alçak ihaneti az gördüğünü belirten Başkan Esat Öztürk " Korkaklar zafer anıtı dikemez diyerek 15 Temmuzda bizleri meydan ve hava limanlarına davet eden başkomutanımız Gazi Tayyip Erdoğan'a ilçemizin en güzel meydanından selam ve saygılarımızı sunarken, "bu kontrollü bir darbedir" iftirasına inanmayarak direnen 40 yıllık planı 20 saatte bitiren yüce Türk Milletine dualar ediyoruz. Göklerde dalgalanan bayrağımızın al kırmızısını daha al, hilalini daha nazlı yapan ve o gece şehadet şerbetini içen 251 şehidimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Kahraman gazilerimize şükranlarımızı arz ediyoruz. Cenabı Allah bizlere bir daha 15 Temmuzlar yaşatmasın. 15 Temmuzda darbeyi susturan ses ezan, darbeyi durduran irade başkomutan Erdoğan'dı. 15 Temmuz sala okuyanların bela okuyanlara galip geldiği gündü. Birlik ve beraberliğimize istiklal ve istikbalimize karşı girişilen bu hain saldırıya hep birlikte o gün dur dedik. İmanımızdan ve vatan aşkımızdan aldığımız o muazzam ruhla, hain emelleri hep beraber boşa çıkardık. Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor; "Onlara yeryüzünde fesat çıkarmayın denildiğinde, biz ancak ıslah edicileriz derler. Şunu iyi bilin ki onlar bozguncuların ta kendileridir, lakin anlamazlar." Sureti haktan görünen ama batıla hizmet eden FETÖ terör örgütü imanımızı, ahlaki hassasiyetlerimizi, peygamber sevgimizi, zekat ve sadakalarımızı kurbanlarımızı hasılı tüm dini değer ve kavramlarımızı istismar etti. Kendi menfaati uğruna milletimizin varlığına birlik ve beraberliğine ülkemizin geleceğine kast etti. Birliğimize ve dirliğimize o gece kurşun sıktılar. Oysaki Müslüman elinden ve dilinden diğer Müslümanların güvende oldukları kimselerdi. Feraset, basiret ve sekinetimizle büyük bir felaketi milletçe önledik. Ezan olduk dinmedik, bayrak olduk inmedik, şehitler olduk ölmedik. O gece şanlı Türk ordusunun üniformasını giyerek kirleten hainleri, vergilerimizle alınmış tankları ve tüfekleri milletimize doğrultan kanı bozukları, kendi menfaati uğruna milletimizin varlığına birliğine ve ülkemizin geleceğine kasteden FETÖ terör örgütünü hep beraber anasından doğduğuna pişman ettik. Dehşette dur diyerek destanlar yazdık. İnşallah bu aziz millet bir daha 15 Temmuzlar yaşamamak için aklını, vicdanını ve iradesini sorgulamaksızın bir başkasına teslim etmeyecektir. Allah'a yemin olsun vatan hainlerine karşı susmayacağız, yılmayacağız, durmayacağız." diye konuştu.



Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, konuşmaların ardından Yahyalı Kaymakamı Yunus Emre Altıner ile birlikte 15 Temmuz Programını izledi. Vatandaşlarla görüşen ve onlarla birlikte hatıra fotoğrafı çektiren Başkan Öztürk, gece yarısına kadar Cumhuriyet Meydanı'nda kaldı. - KAYSERİ

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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