Başkan Öztürk Çifçileri Ziyaret Etti

AK Parti tarafından31 Mart Yerel seçimlerinde Yahyalı 'dan belediye başkan adayı gösterilen mevcut Belediye Başkanı Esat Öztürk , seçim çalışmaları kapsamında Ağcaşar Sulama Birliği'ni ziyaret etti.AK Parti Yahyalı İlçe Başkanı Esat Türkmenoğlu ve ilçe teşkilatının da katıldığı ziyaret, Sulama Birliği Başkanı Levent Köçer'in makamında gerçekleşti.Ziyarette konuşan Başkan Esat Öztürk, " Önceliklerle çalışmalarınızda Allah kolaylıklar versin. 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak belediye başkanlığı seçimi ile ilgili sayın ilçe başkanımız ve yönetim kurulu üyelerimizle resmi kurumlarımızı ziyaretlerde bulunuyoruz. Belediye olarak bizim resmi kurumlara yapacağımız bir şey var mı, bizden istek ve arzuları var mı onları dinliyoruz. Bizim de talebimiz onların duası ve destekleri oluyor. Sizlere yapmış olduğunuz hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum. Sizin nezdinizde de üyeniz olan çiftçilerimize kolaylıklar diliyorum. Hamd olsun 2019 yılının Ocak Ayı yağış açısından bereketli oldu. Rabbim çiftçilerimize kaza bela vermesin, ürünlerimizi de soğuk zarar vermesin diye dua ediyoruz. Birliğimizle her zaman iyi ilişkiler içinde bulunduk. İş makinesi konusunda her zaman birbirimize yardımcı olduk. Birlikten her zaman kuvvet doğar. Bu ülke, bu ilçe bizim. Ben desteklerinden dolayı Ağcaşar Sulama Birliği ve çalışanlarına teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.Ağcaşar Sulama Birliği Başkanı Levent Köçer' de konuşmasında " Çıktığınız yolda Allah utandırmasın. Bizi ziyaret ettiğiniz için çok sağolun. Belediye ve diğer kurumlarla ortak çalışmalarımız doğrultusunda, çiftçilerimize en büyük desteği vermeye çalışıyoruz. Onların bize, bizimde onlara katkımız olacaktır. Hayırlı uğurlu olsun. Allah muvaffak etsin" diye konuştu. - KAYSERİ