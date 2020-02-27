Başkan Öztürk çocuklara belediyeciliği anlattı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Öztürk çocuklara belediyeciliği anlattı - Son Dakika

Başkan Öztürk çocuklara belediyeciliği anlattı

6 saat önce

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, ilçede eğitim yapan Cumhuriyet İlkokulu 3. sınıf öğrencilerini makamında kabul etti.

Başkan Öztürk çocuklara belediyeciliği anlattı, System.String[]

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, ilçede eğitim yapan Cumhuriyet İlkokulu 3. sınıf öğrencilerini makamında kabul etti.


Yönetim birimlerini yakından tanımak amacıyla gelen öğrencilerle bir arada olmaktan mutlu olduğunu belirten Başkan Esat Öztürk, öğrencilerin belediyecilik hakkındaki sorularını cevapladı.


Keyifli geçen kabulde öğrencilerle bol bol sohbet eden ve öğrencilerin belediyecilik hakkındaki bilgilerine hayran kalan Başkan Öztürk, öğrencilerin taleplerini de not aldı.


Kabulde konuşan Başkan Esat Öztürk; " Bugün, yerel yönetimleri yakından tanımak için gelen öğrencilerimizi misafir ediyoruz. Öğretmen ve öğrencilerimize hoş geldiniz demek istiyorum. Mahalli İdareler, ülkemizdeki idari sistemde önemli yer tutuyor. Ziyarette çocuklarımıza belediyecilik hakkındaki bilgilerini sordum. Çocuklarımızdan çok olumlu geri dönüş aldım. Çocuklarımızın bilgisi dolu dolu. Bugünün küçükleri, yarının büyükleri olacak çocuklarımız adeta büyümüş de küçülmüş gibiler. Çocuklarımız çok akıllılar. Bilgi konusunda çok fazla donanıma sahipler. Sizleri tebrik ediyorum. Belediye olarak yaptığımız birçok çalışmayı, çocuklarımız bize söylediler. Geri kalanını da ben anlattım. Çocuklarımız, derslerine çok iyi çalışacaklar. Bunun sözünü burada almak istiyorum. Türk çocukları çalışkan olmak zorundalar. Geleceğin valileri, kaymakamları, belediye başkanları, öğretmenleri sizler olacaksın. Belediye Başkanı abiniz olarak, sizlere dua ediyorum. Sizin, anne ve babalarınıza, ülkenize faydalı insanlar olmanızı istiyoruz. " diye konuştu. - KAYSERİ

Esat Öztürk, Yahyalı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 01:27 Kaynak: İHA
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