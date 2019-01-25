Son Dakika Haberleri: Başkan Öztürk Çubuklu'yu Ziyaret Etti

Başkan Öztürk Çubuklu'yu Ziyaret Etti

32 dakika önce

AK Parti tarafından 31 Mart Yerel seçimlerindeYahyalı'dan belediye başkan adayı gösterilen mevcut Belediye Başkanı Esat Öztürk, Çubuklu Mahallesi'ni ziyaret etti.

Başkan Öztürk Çubuklu'yu Ziyaret Etti, System.String[]
AK Parti tarafından 31 Mart Yerel seçimlerinde Yahyalı'dan belediye başkan adayı gösterilen mevcut Belediye Başkanı Esat Öztürk, Çubuklu Mahallesi'ni ziyaret etti.

AK Parti Yahyalı İlçe Başkanı Esat Türkmenoğlu ve ilçe teşkilatının da katıldığı ziyarette Başkan Öztürk önceki dönem mahalleye yapılan çalışmaları ve projelerini anlattı.

Halkın yoğun ilgi gösterdiği ziyarette konuşan Başkan Esat Öztürk, "5-6 günden beridir sahadayız. Esnaflarımızı ziyaret ediyoruz. Mahallelerdeki seçim çalışmalarımızın ilkini de burada yapıyoruz. Biz Besmeleyi buradan çekiyoruz. Cenab-ı Allah hayırlı hizmetlerde muvaffak kılsın. Bugünlerde en fazla duaya muhtaç olan benim. Sağ olun duanızı hiçbir zaman bizden eksik etmediniz. Desteğinizi, her zaman bizlere gösterdiniz. Bizi buradan boynu bükük göndermediniz.Sizlerin teveccühü ile yapılan anketlerle, ilçe yönetimimizin, il yönetimimizin ve her şey den önemli Cumhurbaşkanımızın tensibinden geçerek, bir dönem daha omuzumuza yük yüklemek üzere huzurunuza çıktık. İlk dönemimizde Cenab-ı Allah bizlere güzel hizmetler yapmayı nasip etti. Sizlere hizmetkar olmaya çalıştım. İnşallah önümüzdeki dönemde de güzel hizmetler yapmak için, benim gecem gündüzüm olmayacak. Bu konuda tereddüt etmeyeceğinizden şüphem yok. "Ayinesi iştir kişinin, lafına bakılmaz" derler büyüklerimiz. Biz Yahyalı'mıza, 41 Mahallemize iyi kötü hizmet ettik diye düşünüyorum. Ben buradan benimle birlikte emeğini esirgemeden çalışan personelime teşekkür ediyorum.Meclis üyelerimize ve muhtarlarımıza teşekkür ediyorum. Ağaç dalıyla budağıyla derler. Yoksa kuru kuruya Esat Öztürk hiçbir şey ifade etmez" ifadelerini kullandı.

Konuşmasının ardından Başkan Esat Öztürk slaytlar eşliğinde Çubuklu Mahallesi'ne yapılan hizmetleri ve önümüzdeki dönem yapacakları hizmetleri anlattı. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 12:28 Kaynak: İHA

belediye başkan adayı, Esat Öztürk, Güncel
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