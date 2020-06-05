Başkan Öztürk: "Doğayı kirletirsen kirlenirsin" - Son Dakika

Başkan Öztürk: "Doğayı kirletirsen kirlenirsin"

Adıyaman Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Orhan Öztürk, Dünya Çevre Günü ve Dünya Güvenli Gıda Günü nedeniyle basın açıklaması yaptı.

Başkan Öztürk:

Adıyaman Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Orhan Öztürk, Dünya Çevre Günü ve Dünya Güvenli Gıda Günü nedeniyle basın açıklaması yaptı.

Adıyaman Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Orhan Öztürk, 5 Haziran Dünya Çevre Günü ve 7 Haziran Dünya Güvenli Gıda Günü nedeniyle yatığı açıklamada, canlıların hayatlarına devam etmesi içinde, temiz hava, su ve ihtiyaç duyulan besleyici güvenli gıdaların varlığının vazgeçilmez olduğunu kaydetti.

Öztürk açıklamasında, "Biyo çeşitliliğin korunması hayatın devamlığı için vazgeçilmez bir unsurdur. Biyo çeşitlilik kara, hava ve sudaki tüm yaşamı içerisine almaktadır. Biyo çeşitliliğin devamı, her canlının ekolojik dengede birbirinin varlığına saygı duyarak, yaşam zincirinin sorunsuz sürdürülebilmesi için önemlidir. Tüm canlıların hayatlarına devam etmesi içinde, temiz hava, su ve ihtiyaç duyulan besleyici güvenli gıdaların varlığı vazgeçilmezdir.

Çevrenin biyolojik ve kimyasallar ile kirletilmesi ve tahribatı Güvenli gıdaya ulaşmak gitgide zorlaşmakta ve buda hayatı olumsuz etkilemekte, insan ve hayvanlarda aşırı kilo, kanser, genetik hastalıklar, sıtma, veba, kolera, zoonoz hastalıklar gibi hastalıkların artmasına sebep olmaktadır. Yine havanın kirlenmesi ile ortaya çıkan nitrojen oksidin gazının, gebelerde fötüs üzerindeki olumsuz etkisi binlerce örnekten sadece bir tanesi olarak gösterilebilir. Canlılar arasında bulunan bu zincirin bir öğesini değiştirmek veya kaldırmak tüm yaşam sistemini etkiler ve olumsuz sonuçlar doğurabilir. Bu olumsuz değişiklikler biyo çeşitliğin bir parçası olan insan ve hayvanların hayatını da olumsuz olarak etkilemektedir. Bu olumsuz davranışların nerede ise tamamı insan eli ile ormanların tahribi, vahşi yaşam habitatlarına tecavüz, yaban hayvan ticareti, yoğun tarım, pestisitlerin kullanımı ve iklim değişikliğinin hızlandırılması olarak sıralanabilir. Yaban hayatı türleri geçen milyon yıllara göre günümüzde yüzlerce kat daha hızlı bir biçimde yok olmaktadır" dedi.

Öztürk, "Biyo çeşitlilik ve pandemiler arasında güçlü bir bağlantı vardır. COVID-19 sorunu da bunun bir parçası olarak düşünülmelidir. İnsanlar ve hayvanlar birbirleri ile etkileşim halindedir. Sorumsuz bir şekilde doğal dengeye müdahale, çevrenini kirletilmesi bu tür enfeksiyonların çıkışlarının önemli sebepleri olarak sayılmaktadır.

Veteriner hekimler tüm yaşam ortamlarındaki yaban hayvanlarına yönelik koruma ve üretimlerinde sürdürülebilirliğe dair çalışmaların içinde olan meslek grubunun üyeleri olup, verdikleri sağlık hizmetleriyle biyo çeşitlilik ve tabiatın korunmasına önemli katkı sağlar. Çevrenin korunması, insan ve hayvan sağlığının korunması için vazgeçilmez bir öğedir. İnsan, hayvan ve çevre ilişkilerinde, halk sağlığına hizmet eden Tek Sağlık Konsepti adı altında disiplinler arası yaklaşımların desteklenmesi bunun için gereklidir. Çevrenin korunması ile insan ve hayvan sağlığı korunması bir bütün olarak görülmelidir. Dünya Çevre Günü'nde ve Dünya Güvenli Gıda Günü'nde, ekosistemin insan ve hayvan yaşamı açısından daha sağlıklı bir yapıda olmasını ve bu konuda insanların daha duyarlı davranmasını istiyor, sağlıklı bir Dünya herkesin sorumluluğu diyor, Dünya Çevre ve Dünya Güvenli Gıda Gününü kutluyoruz" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN

Dünya Çevre Günü, Orhan Öztürk, Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.06.2020 06:47 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Öztürk: 'Doğayı kirletirsen kirlenirsin' - Son Dakika

Son Dakika

Kuaförüm Sensin'de jüri koltuğuna oturan Işıl Reçber'in kazanacağı ücret dudak uçuklattı Oyuncu Tamer Karadağlı, Çocuklar Duymasın defterini kapattı: Benim için bitmiştir Oyuncu Kaan Yıldırım'dan Hadise'ye çağrı: Baba olmak istiyorum Eda Taşpınar, cüretkar bikinisiyle poz verdi Vefat eden 9 yaşındaki oğluyla çekilen fotoğrafını paylaşan Ebru Şallı, herkesi duygulandırdı 45 yaşındaki Linet, havuz başında siyah bikinisiyle poz verdi Defne Samyeli, Baran Tınaz ve Deren Talu aşkına onay verdi Şahan Gökbakar, koronavirüs kaptığı gerekçesiyle işten kovduğu ileri sürülen güvenlik personelinin attığı veda mesajını paylaştı Survivor 2020'nin 98. bölüm fragmanı yayınlandı! Yasin ve Sercan birbirine giriyor 22 yaşındaki Kylie Jenner, en çok para ödenen ünlü listesinde ilk sıraya yerleşti Simge "Çocuğu var" iddiaları hakkında sessizliğini bozdu: Saçmalık Yağmalama görüntüleri ortaya çıkan ünlü YouTuber Jake Paul hakkında soruşturma başlatıldı İkinci kez kolundan sakatlanan Berkay Şahin, maskesini takmakta güçlük çekti Kuruluş Osman'da Ertuğrul Gazi karakterini Yeşilçam'ın usta oyuncusu Ediz Hun canlandıracak Çukur'un Mahsun'u Berkay Ateş, 19 yaşındayken Tarkan'ın konserlerinde koruma olarak görev yaptığını anlattı
Çekirge istilalarının temel sebebi iklim değişikliği ve aşırı yağışlar Çekirge istilalarının temel sebebi iklim değişikliği ve aşırı yağışlar         
00:32
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin gündemine gelen Cavani, çiftçi oldu Galatasaray ve Fenerbahçe'nin gündemine gelen Cavani, çiftçi oldu         
00:22
Kuaförüm Sensin'de jüri koltuğuna oturan Işıl Reçber'in kazanacağı ücret dudak uçuklattı Kuaförüm Sensin'de jüri koltuğuna oturan Işıl Reçber'in kazanacağı ücret dudak uçuklattı         
00:11
Barcelona'lı Antoine Griezmann, Amerika'ya gidiyor Barcelona'lı Antoine Griezmann, Amerika'ya gidiyor         
00:04
Kavgayı ayırmak isteyen kadın, başından vurularak öldürüldü Kavgayı ayırmak isteyen kadın, başından vurularak öldürüldü         
23:45
Son Dakika: Malatya'da meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremde 20 ev ağır hasar gördü Son Dakika: Malatya'da meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremde 20 ev ağır hasar gördü         
23:40
Çiftçilere 374 milyon lira destek ödemesi yapıldı Çiftçilere 374 milyon lira destek ödemesi yapıldı         
23:26
İtalyan futbolcu Icardi'nin eşi Wanda, verdiği havuz pozuyla nefesleri kesti İtalyan futbolcu Icardi'nin eşi Wanda, verdiği havuz pozuyla nefesleri kesti         
23:24
Simge Simge "Çocuğu var" iddiaları hakkında sessizliğini bozdu: Saçmalık         
23:22
Beşiktaş, milli futbolcu Dorukhan Toköz ile yola devam etme kararı aldı Beşiktaş, milli futbolcu Dorukhan Toköz ile yola devam etme kararı aldı         
23:13
Libya'nın BM Daimi Temsilcisi Sunni, zafer ilan etti: Hafter'in macerası resmen sona erdi Libya'nın BM Daimi Temsilcisi Sunni, zafer ilan etti: Hafter'in macerası resmen sona erdi         
23:13
Son Dakika: İdlib'de zırhlı ambulansa hain saldırı: 1 askerimiz şehit oldu, 2 askerimiz yaralandı Son Dakika: İdlib'de zırhlı ambulansa hain saldırı: 1 askerimiz şehit oldu, 2 askerimiz yaralandı         
22:59
İngiltere'de mide ilacı koronavirüs hastalarında iyileşme belirtisi gösterdi İngiltere'de mide ilacı koronavirüs hastalarında iyileşme belirtisi gösterdi         
22:52
Ali Koç'tan TFF Başkanı'na veryansın: Aziz Yıldırım'a da saygısızlıktır Ali Koç'tan TFF Başkanı'na veryansın: Aziz Yıldırım'a da saygısızlıktır         
22:37
Elazığ'ın ardından Malatya depremine de canlı yayında yakalandılar! O anlar böyle kaydedildi Elazığ'ın ardından Malatya depremine de canlı yayında yakalandılar! O anlar böyle kaydedildi         
22:30
"Çilek Ay Tutulması" kartpostallık manzara oluşturdu         
22:02
Son Dakika: CHP'li Enis Berberoğlu, koronavirüs önlemleri kapsamında tahliye edildi Son Dakika: CHP'li Enis Berberoğlu, koronavirüs önlemleri kapsamında tahliye edildi         
21:59
Elazığ'da, Malatya depremini hisseden vatandaşlar o anları anlattı: Deprem iyi salladı Elazığ'da, Malatya depremini hisseden vatandaşlar o anları anlattı: Deprem iyi salladı         
21:57
Eleştirilerin odağındaki DSÖ'den geç gelen Eleştirilerin odağındaki DSÖ'den geç gelen "açık alanlarda maske kullanılsın" önerisi         
21:57
Naci Görür'den Malatya'daki depremle ilgili ilk değerlendirme: Elazığ'ın ardından uyarmıştık Naci Görür'den Malatya'daki depremle ilgili ilk değerlendirme: Elazığ'ın ardından uyarmıştık         
21:47
Malatya'da yaşanan 5 büyüklüğündeki depremden ilk görüntüler geldi Malatya'da yaşanan 5 büyüklüğündeki depremden ilk görüntüler geldi         
21:37
Sırp futbolcu Katai, eşinin ırkçı paylaşımı nedeniyle LA Galaxy'den kovuldu Sırp futbolcu Katai, eşinin ırkçı paylaşımı nedeniyle LA Galaxy'den kovuldu         
21:30
Son Dakika: Malatya'daki depremin ardından Vali'den ilk açıklama: Herhangi bir olumsuzluk yok Son Dakika: Malatya'daki depremin ardından Vali'den ilk açıklama: Herhangi bir olumsuzluk yok         
21:30
Son Dakika: Malatya'da 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi Son Dakika: Malatya'da 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi         
21:11
Kızı tarafından istediği ayakkabıyı almadığı için merdivenden itilen anne, şikayetçi olmadı Kızı tarafından istediği ayakkabıyı almadığı için merdivenden itilen anne, şikayetçi olmadı         
21:08
Avrupa devlerini peşine takan Vedat Muriç, Fenerbahçe'de kalmak istiyor Avrupa devlerini peşine takan Vedat Muriç, Fenerbahçe'de kalmak istiyor         
21:06
Bakan Albayrak: Borsa İstanbul tarihinin en uzun soluklu yükselişini gerçekleştirdi Bakan Albayrak: Borsa İstanbul tarihinin en uzun soluklu yükselişini gerçekleştirdi         
20:59
Boğulma tehlikesi geçiren oğlunu kurtaran anne, hayatını kaybetti Boğulma tehlikesi geçiren oğlunu kurtaran anne, hayatını kaybetti         
20:41
Sultanbeyli'de bir kişi, yol kavgasına tutuştuğu kişiye pompalı tüfekle ateş etti: 1 ölü, 3 yaralı Sultanbeyli'de bir kişi, yol kavgasına tutuştuğu kişiye pompalı tüfekle ateş etti: 1 ölü, 3 yaralı         
20:39
Eşini kıskanan ünlü boksör Mike Tyson'ın Donald Trump'ı dövmeye kalktığı ortaya çıktı Eşini kıskanan ünlü boksör Mike Tyson'ın Donald Trump'ı dövmeye kalktığı ortaya çıktı         
20:34
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.06.2020 01:12:40. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Öztürk: "Doğayı kirletirsen kirlenirsin" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]