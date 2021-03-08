Başkan Öztürk; "Elma üreticilerinin sorunlarını çözmek istiyoruz" - Son Dakika

Başkan Öztürk; "Elma üreticilerinin sorunlarını çözmek istiyoruz"

08.03.2021 15:10
Başkan Öztürk;

Türkiye'nin önemli elma üretim merkezlerinden olan Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde, elma üreticilerinin pazarlama sıkıntıları, ilçe Belediye Başkanı Esat Öztürk'ün girişimleriyle çözülmeye çalışılacak.

Türkiye'nin önemli elma üretim merkezlerinden olan Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde, elma üreticilerinin pazarlama sıkıntıları, ilçe Belediye Başkanı Esat Öztürk'ün girişimleriyle çözülmeye çalışılacak.

İlçede faaliyet gösteren soğuk hava elma deposu ve elma paketleme tesisini ziyaret eden Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, "Bugünlerde elma üreticilerimiz pazarlama konusunda sıkıntılar yaşıyor. Bu konuyu birçok ortamda gündeme getireceğiz. Belediye olarak üreticinin ve depo sahiplerinin yanındayız. Onların sorunlarını çözmek istiyoruz" dedi.

8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ KUTLU OLSUN

Paketleme tesisinde çalışan kadınlarla bir araya gelerek, onların 8 Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayan Başkan Öztürk; "Bugün ziyaret ettiğimiz tesiste çalışanlarımızın yüzde 90'ı kadın. Emekçi kadınlarımızı tebrik ediyorum. Peygamberler doğuran, Nebileri doğuran, Veli'ler doğuran, Şehit ve Gaziler doğuran kadınlarımızın ellerinden öpüyor, tüm hanım kardeşlerimin Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum." Dedi.

ELMA ÜRETİCİLERİMİZİN SIKINTILARINI ÇÖZMEYE ÇALIŞACAĞIZ

Elma üreticilerinin yaşadığını sıkıntıları bildiklerini ve bu sorunu çözmek için çalışacaklarını belirten Başkan Öztürk; " Aroması ve lezzetiyle Dünya'nın en tatlı elması olarak nitelendirdiğimiz elmamız, Rusya, Libya, Suudi Arabistan, Suriye ve Çin gibi ülkelere ihraç ediyoruz. Biz belediye olarak, elmamızın her türlü ortamda tanıtımını yapmaya çalışıyoruz. Ama üreticimiz bugünlerde pazarlama sıkıntısı çekiyor. Bu sıkıntıyı gidermek için siyasi büyüklerimizle görüşeceğiz. Ayrıca Büyükşehir Belediye Meclisimizde konuyu gündeme getireceğiz. Belediye başkanı olarak hem iç hem de dış pazarda elma satışımızı artırmak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Üreticilerimizin, depo sahiplerinin ve iş adamlarımızın yanındayız. Tesisimizde yaklaşık 12 çeşit ebatta elma paketleniyor. Burası çok güzel bir entegre tesis olmuş. İlçemizde 8 tane depomuz var. Rabbim onlara bol kazançlar versin" diye konuştu. - KAYSERİ

Başkan Öztürk; Elma üreticilerinin sorunlarını çözmek istiyoruz
Başkan Öztürk; Elma üreticilerinin sorunlarını çözmek istiyoruz
Başkan Öztürk; Elma üreticilerinin sorunlarını çözmek istiyoruz

Esat Öztürk, Hisarcık, Kayseri, Yahyalı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Öztürk; 'Elma üreticilerinin sorunlarını çözmek istiyoruz' - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Gazeteci Levent Gültekin'in saldırıya uğradığı anlar ortaya çıktı Attila Szalai ve Bright Osayi-Samuel, Fenerbahçe formasıyla siftah yaptı 80 yaşındaki adam, yalnız yaşadığı evinde kendini iple astı Eski eşini acımasızca döven şahsa kaç yıl ceza verilecek? Ünlü avukat merak edilen soruyu yanıtladı İsveç'te kaybolan subay Deniz Arda'nın cansız bedeni bulundu İngiltere, 90 adetlik F-35 savaş uçağı alımını iptal etti Fenerbahçe, Konyaspor'u 3-0 yenerek zirve yolunda kritik 3 puanı aldı Aleyna Tilki'nin İşte Bu Benim Masalım dizisinden kazandığı para belli oldu
Mısır-Türkiye arasındaki ilişki Yunanistan'ı çıldırttı: Kalleşlik Mısır-Türkiye arasındaki ilişki Yunanistan'ı çıldırttı: Kalleşlik         
21:05
Baba, 10 yaşındaki oğlunu boğarak öldürdü Baba, 10 yaşındaki oğlunu boğarak öldürdü         
20:38
Müslüm Gürses'in 'kayıp kızı' iddialarına aile avukatından yanıt Müslüm Gürses'in 'kayıp kızı' iddialarına aile avukatından yanıt         
20:13
Gazeteci Levent Gültekin, canlı yayına çıkmadan önce 25 kişinin saldırısına uğradı Gazeteci Levent Gültekin, canlı yayına çıkmadan önce 25 kişinin saldırısına uğradı         
20:00
Pierre Webo'ya ırkçı söylemlerde bulunan hakem Sebastian Coltescu'nun cezası belli oldu Pierre Webo'ya ırkçı söylemlerde bulunan hakem Sebastian Coltescu'nun cezası belli oldu         
19:44
Korona vakalarının arttığı Edirne'de okullar tatil edildi Korona vakalarının arttığı Edirne'de okullar tatil edildi         
19:17
"Çiçekçi annenin Oxford'lu kızı" diye haber olmuşlardı, tüm hikaye yalan çıktı         
18:06
ABD'deki gelişmeyle hareketlenen dolar, 2021 yılının en yüksek seviyesini gördü ABD'deki gelişmeyle hareketlenen dolar, 2021 yılının en yüksek seviyesini gördü         
17:16
Görüntü 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde çekildi! Sokak ortasında karısını yere yatırıp böyle darbetti Görüntü 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde çekildi! Sokak ortasında karısını yere yatırıp böyle darbetti         
14:58
Kalp krizi geçiren babasının başından ayrılmayan Pelin Öztekin'in hastane önündeki hali yürek burktu Kalp krizi geçiren babasının başından ayrılmayan Pelin Öztekin'in hastane önündeki hali yürek burktu         
14:08
Devlet Bahçeli'nin çalışma odasından yeni fotoğraf: Masadaki iki ufak dambıl dikkat çekti Devlet Bahçeli'nin çalışma odasından yeni fotoğraf: Masadaki iki ufak dambıl dikkat çekti         
13:39
2020'de kadın cinayetinin işlenmediği kentimizde erkeklere çiçek dağıtıldı 2020'de kadın cinayetinin işlenmediği kentimizde erkeklere çiçek dağıtıldı         
13:31
İmamoğlu'ndan tepki çeken Kadınlar Günü paylaşımıyla ilgili ilk yorum: Tamamen iyi duygularla doludur İmamoğlu'ndan tepki çeken Kadınlar Günü paylaşımıyla ilgili ilk yorum: Tamamen iyi duygularla doludur         
13:13
Günlerdir Müge Anlı'da aranan Mervenur Polat'ın korkunç bir şekilde öldüğü ortaya çıktı Günlerdir Müge Anlı'da aranan Mervenur Polat'ın korkunç bir şekilde öldüğü ortaya çıktı         
11:23
Risk haritasında alarm! Aralarında İstanbul'un da olduğu 8 ilimiz için yeni kısıtlamalar yolda Risk haritasında alarm! Aralarında İstanbul'un da olduğu 8 ilimiz için yeni kısıtlamalar yolda         
10:11
Aylan bebeğin babasından Papa'ya sosyal medyayı ayağa kaldıran hediye! Aylan bebeğin babasından Papa'ya sosyal medyayı ayağa kaldıran hediye! "Celladına aşık olmuş" yorumları yapıldı         
08:37
Meteoroloji perşembe gününü işaret etti: Kar ve yağmur geliyor Meteoroloji perşembe gününü işaret etti: Kar ve yağmur geliyor         
08:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2021 21:12:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Öztürk; "Elma üreticilerinin sorunlarını çözmek istiyoruz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei