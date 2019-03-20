Son Dakika Haberleri: Başkan Öztürk, Genç Çiftlerin Mutluluğuna Ortak Oldu

Başkan Öztürk, Genç Çiftlerin Mutluluğuna Ortak Oldu

41 dakika önce

Erenler Belediye Başkanı Cavit Öztürk genç çiftlerin nikahını kıyarak mutluluklarına ortak oldu.

Başkan Öztürk, Genç Çiftlerin Mutluluğuna Ortak Oldu, System.String[]
Erenler Belediye Başkanı Cavit Öztürk genç çiftlerin nikahını kıyarak mutluluklarına ortak oldu.

Erenler Belediyesinde düzenlenen Merve Dirim ve Mehmet Çalış'ın nikah törenine katılan Başkan Öztürk genç çiftin nikahını kıyarak mutluluklarına ortak oldu. Dünya evine giren çiftin aile cüzdanını geline teslim eden Başkan Öztürk, "İlçemiz gençlerinden Merve Dirim ve Mehmet Çalış 'ın nikah törenlerini gerçekleştirdik. Gençlerimize bir ömür boyu mutluluklar diliyorum. Bu nikahın ayrı bir özelliği de olmuş oldu çünkü benim belediye başkanı olarak kıydığım son nikah olma özelliğini de taşıyor. Genç çiftimizi ve ailelerini tebrik ediyorum" şeklide konuştu.

Çiftin aile ve arkadaşlarının da hazır bulunduğu nikah töreninde çiftin nikah şahitliklerini AK Parti Sakarya İl Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Kaytaz ve Cem Mercan yaptı. Çift nikah sonrası Başkan Öztürk ve şahitlere teşekkür ederek mutlu günlerini ölümsüzleştirmek adına fotoğraf çektirdiler. - SAKARYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 11:55 Kaynak: İHA

Cavit Öztürk, Erenler, Genç, Yaşam
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