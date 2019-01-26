Son Dakika Haberleri: Başkan Öztürk: "Hayalimizdeki Taşova'yı Birlikte Şekillendireceğiz"

Başkan Öztürk: "Hayalimizdeki Taşova'yı Birlikte Şekillendireceğiz"

1 saat önce

Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk, "Her bir hemşehrimizin beklenti ve isteklerini tek tek dinliyoruz.

Başkan Öztürk:
Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk, "Her bir hemşehrimizin beklenti ve isteklerini tek tek dinliyoruz. Hayalimizdeki Taşova'yı birlikte şekillendireceğiz" dedi.

Bugüne kadar samimiyetle gayret ve hizmet anlayışını benimsediklerini belirten Başkan Öztürk, "Yeniden saygıdeğer halkımızın teveccühlerine mazhar olup 31 Mart'ta yapılacak seçimlerden Allah'ın izniyle alnımızın akıyla çıkmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

Esnafları ve vatandaşları dolaşan Öztürk, "Yeni dönemde de yeni proje ve çalışmalarımızla halkımıza hizmet etmek istiyoruz" şeklinde konuştu. - AMASYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 09:38 Kaynak: İHA

İsmail Bayram, Taşova, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dolar Kuruyla İlgili Kritik Açıklama: Bunların Hepsi Geçici Maça Damga Vuran Dorukhan Toköz: Kendi Kaleme Gol Atınca Çok Üzüldüm

Kahraman Genç, İkinci Kattan Düşen Bebeği Havada Yakaladı Sınavlarda Mağduriyet Bitiyor! Nöbetçi Nüfus Müdürlüğü Uygulamasına Geçilecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.1.2019 11:05:03. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Öztürk: "Hayalimizdeki Taşova'yı Birlikte Şekillendireceğiz"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]