Başkan Öztürk: "İnsaflı Yönetim, İsrafsız Belediye" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Öztürk: 'İnsaflı Yönetim, İsrafsız Belediye' - Son Dakika

Başkan Öztürk: "İnsaflı Yönetim, İsrafsız Belediye"

6 saat önce

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, birim ziyaretleri kapsamında Makina İkmal Müdürlüğüne bağlı belediye kademesini ziyaret etti.

Başkan Öztürk:

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, birim ziyaretleri kapsamında Makina İkmal Müdürlüğüne bağlı belediye kademesini ziyaret etti.


Belediye araçlarının bakım ve onarımı yapılan kademede çalışan personellere kolay gelsin temennisinde bulunarak onlarla sohbet eden Başkan Esat Öztürk, kademede ve yeni kurulan akıllı akaryakıt istasyonunda incelemelerde bulundu.


Kademede yapılan çalışmalar ve akıllı tank hakkında görevli personellerden bilgiler alan Başkan Esat Öztürk, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, " Yahyalı Belediyesi olarak misyonumuzu belirlerken 'Az Maliyet, Çok Faaliyet' ve 'İnsaflı Yönetim, İsrafsız Belediye' sloganlarını kullandık. Belediyemiz bütçesini de bu doğrultuda yönetmeye çalışıyoruz. 2019 yılında, akaryakıt için belediye bütçemizden 2,3 milyon TL harcama yaptık. 2020 yılında daha tasarruflu olacağız. Tabi yeni çipli sisteme geçmemiz ve personelimizin de azami gayretiyle bu gerçekleştireceğiz. Biz belediyemiz bütçesini, kendi evimizin bütçesinden daha itinalı ve titiz bir şekilde kullanmaya gayret ediyoruz. Kul hakkının ne olduğunu bilen, Allah'tan korkan insanlarız. Bizlere emanet edilen bütçeyi akıllı ve tasarruflu bir biçimde yönetmeye çalışıyoruz. Belediyemiz araç filosunda yaklaşık 50 araç bulunuyor. Arkadaşlarıma ben teşekkür ediyorum. Milletin malı olan bu emaneti, çok daha titiz bir şekilde kullanacaklar. 2020 ve daha sonraki hizmet yıllarında Rabbim bizleri kazadan beladan korusun. Tüm arkadaşlarıma kolaylıklar diliyorum." diye konuştu. - KAYSERİ

Esat Öztürk, Yahyalı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 12:59 Kaynak: İHA
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