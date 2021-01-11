Başkan Öztürk pazarcı esnafıyla toplantı yaptı - Son Dakika

Başkan Öztürk pazarcı esnafıyla toplantı yaptı

11.01.2021 14:52
Başkan Öztürk pazarcı esnafıyla toplantı yaptı, System.String[]

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, belediye tarafından yapımı tamamlanmak üzere olan Kapalı Semt Pazarı için pazarcı esnafıyla istişare toplantısı düzenledi.

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, belediye tarafından yapımı tamamlanmak üzere olan Kapalı Semt Pazarı için pazarcı esnafıyla istişare toplantısı düzenledi.

Belediye Meclis Salonunda yapılan toplantıya Başkan Esat Öztürk'ün aynı sıra Yahyalı Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Orhan Kalem, pazar esnafları ve belediye personeli katıldı.

Toplantı da pazarcı esnafına konuşan Başkan Esat Öztürk; " Öncelikle ilçemize hayırlı olsun. 36 bin nüfuslu bir ilçeye yakışır bir kapalı semt pazarına kavuşuyoruz. Cenab-ı Allah iyi günlerde, güzel günlerde kullanmayı nasip etsin. Yeni pazarımızda sizlere bereketli kazançlar diliyorum. Ben sizlere teşekkür etmek istiyorum. Ben pazarımıza her gittiğimde mutlaka bugün alışveriş yapmalıyım diyorum. Gerçekten çok kaliteli meyve ve sebze satıyorsunuz. Pazarımız çok fonksiyonel oldu. Hafta içi günlerde mahalle minibüslerimiz için durak, araçlarımız için otopark olacak. Cuma günleri sizler burada satış yapacaksınız. Ayrıca pazarımızın çatısına 400 KW elektrik üretim kapasiteli Güneş Enerji Sistemi kuracağız. Yeni kapalı semt pazarımızı bayramlarda kurban kesim alanı olarakta kullanabileceğiz. Belediyemizin sizlere hizmet etmekten başka bir amacımız yok. Alt yapısıyla, üst yapısıyla çok güzel bir projeyi hayata geçiriyoruz. Bugünde orada kurulacak düzen için sizlerle bir araya geldik. İnşallah birlikte istişare edeceğiz." diye konuştu.

İlçeye kazandırılan Kapalı Semt Pazarı için Başkan Esat Öztürk' e teşekkür eden Yahyalı Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Orhan Kalem' de konuşmasında; " İlçemize hayırlı olsun. Bizler için çok güzel bir pazar yeri yapıldı. Bugün burada nasıl bir pazar yeri oluşturabiliriz bunu istişare edeceğiz. " İfadelerini kullandı.

Toplantı da yeni pazar yerinde uygulanacak düzen için pazarcı esnafının görüş, öneri ve talepleri alındı. - KAYSERİ

Başkan Öztürk pazarcı esnafıyla toplantı yaptı
Başkan Öztürk pazarcı esnafıyla toplantı yaptı

Esnaf ve Sanatkarlar, Esat Öztürk, Yahyalı, Mevla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Öztürk pazarcı esnafıyla toplantı yaptı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Uyuşturucu kullanmak ve alenen özendirmek suçundan gözaltına alınan Ümitcan Uygun tutuklandı WhatsApp'ın kararı sonrası BiP'i son 3 günde 4,6 milyon kişi indirdi 53 yaşındaki Japon futbolcu Miura kulübüyle sözleşmesini uzattı ING'liler, İş Bankası ve Akbank ATM'lerini ücretsiz kullanacak Uyuşturucu kullandığı anları sosyal medyadan yayınlayan Ümitcan Uygun'un ifadesi ortaya çıktı Son Dakika! Adnan Oktar'a bin yılı aşan hapis cezası verildi Altıncı kattan düşen yaşlı kadın yaşamını yitirdi Salgın yüzünden şehirden kaçıp yazlık eve yerleşen anne-oğul, sobadan sızan gaz nedeniyle yaşamını yitirdi
Ali Babacan'ın 'A Takımı' belli oldu! Kendine 5 başdanışman atadı Ali Babacan'ın 'A Takımı' belli oldu! Kendine 5 başdanışman atadı         
14:58
Karabağ zirvesi öncesi Putin'den açıklama: Bölgede durum şu anda sakin Karabağ zirvesi öncesi Putin'den açıklama: Bölgede durum şu anda sakin         
14:29
Rusya'da yetkililere Rusya'da yetkililere "WhatsApp kullanmayın" uyarısı: Bilgilerimiz istihbarat birimlerinin malı olacak         
14:19
Arteta'dan Mesut Özil transferi için kafa karıştıran açıklama: Henüz bir gelişme yok Arteta'dan Mesut Özil transferi için kafa karıştıran açıklama: Henüz bir gelişme yok         
14:06
Yüz yüze eğitim veremeyen okulun peşin aldığı ücretin iade edilmesine karar verildi Yüz yüze eğitim veremeyen okulun peşin aldığı ücretin iade edilmesine karar verildi         
13:53
Son Dakika: Rekabet Kurulu'ndan Facebook ve WhatsApp'a soruşturma: Veri paylaşılması zorunluluğu durduruldu Son Dakika: Rekabet Kurulu'ndan Facebook ve WhatsApp'a soruşturma: Veri paylaşılması zorunluluğu durduruldu         
13:22
İşkenceci kocasını öldüren Melek İpek'in küçük kızı: Babam hiç gelmeyecek değil mi? Yaşasın, artık dayak yemeyeceğiz İşkenceci kocasını öldüren Melek İpek'in küçük kızı: Babam hiç gelmeyecek değil mi? Yaşasın, artık dayak yemeyeceğiz         
13:06
İstanbul'da 65 yaş üstü ve 20 yaş altı 15 Ocak'tan itibaren toplu taşıma kullanamayacak İstanbul'da 65 yaş üstü ve 20 yaş altı 15 Ocak'tan itibaren toplu taşıma kullanamayacak         
12:16
2021'in aşk bombası: İclal Aydın, Erdinç Gülener ile ilişki yaşıyor 2021'in aşk bombası: İclal Aydın, Erdinç Gülener ile ilişki yaşıyor         
11:59
Yatırım yapan servetine servet kattı! Bakır 8 yılın en yüksek seviyesini gördü Yatırım yapan servetine servet kattı! Bakır 8 yılın en yüksek seviyesini gördü         
11:39
Yol ortasında vurulan vatandaşın yanından geçip gittiler Yol ortasında vurulan vatandaşın yanından geçip gittiler         
11:33
"Benimle ilişkiye girer misin?" teklifinden sonra kağıt toplayıcısını boğazından bıçaklamıştı! Sanığa 14 yıl hapis cezası         
11:22
Kararsızlık başına dert oldu! Ebru Gündeş, 75 bin TL kaparo verdiği evden vazgeçince parasından oldu Kararsızlık başına dert oldu! Ebru Gündeş, 75 bin TL kaparo verdiği evden vazgeçince parasından oldu         
10:48
Ağaca asılı halde bulunan cansız beden, ekipleri harekete geçirdi Ağaca asılı halde bulunan cansız beden, ekipleri harekete geçirdi         
10:32
"Eşimi vurdum" diyerek polisi aradı, eve gelen ekipleri vurulduğu iddia edilen kadın karşıladı         
09:56
Yılmaz Erdoğan'ın görüntülendiği kadının spiker Damla Uğurtürk olduğu ortaya çıktı Yılmaz Erdoğan'ın görüntülendiği kadının spiker Damla Uğurtürk olduğu ortaya çıktı         
09:06
Aleyna Tilki'nin kelepçeli pozu sosyal medyayı salladı Aleyna Tilki'nin kelepçeli pozu sosyal medyayı salladı         
22:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2021 15:12:24. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Öztürk pazarcı esnafıyla toplantı yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei