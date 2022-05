Başkan Öztürk sel ve heyelan bölgesinde - Son Dakika

- Başkan Öztürk sel ve heyelan bölgesinde

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk:

"Çok şükür can kaybımız yok"

KAYSERİ - Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde dün meydana gelen sel ve heyelanın ardından Belediye Başkanı Esat Öztürk bölgede incelemelerde bulundu.

İlçede dün öğlen saatlerinden sonra etkisini sürdüren sağanak yağış sele neden oldu. İlçenin turistik bölgesi olan Kapuzbaşı ve Büyükçakır mahallelerinde etkisini gösteren sel nedeniyle yollarda bozulmalar meydana geldi. Şelale yolunun bir kısmı sel suları nedeniyle çökerken, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk de, bölgede incelemelerde bulundu. Selin meydana getirdiği yıkımı ve zararı yerinde inceleyen Başkan Esat Öztürk, bölge halkına geçmiş olsun dileklerini ileterek yapılması gereken çalışmalar hakkında ekiplerine talimat verdi. Başkan Öztürk can kaybının olmamasının sevindirici olduğunu söyleyerek; "5 Mayıs'ta gelen heyelan ve sel sonrası 10 gün sonra yine daha büyük şiddetteki yağış nedeniyle Kapuzbaşı ve Büyükçakır mahallelerimizde yine aynı sıkıntılar oldu. Burası dünya harikası bir yer. Ama tabi her nimetin bir de külfeti oluyor. Coğrafya çok çetin, dağlarımız yüksek. Yağmur ve dolu neticesinde zaman zaman bu tür sıkıntıları yaşayabiliriz ama önemli olan anında müdahale etmek. Can kaybımız yok çok şükür, önemli olan da o. Dünya harikası bir yere yapılacak hizmetlerin de büyük olması lazım. Biz her zaman mahallelerimizin yanındayız" dedi.