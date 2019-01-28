Başkan Öztürk Taşhan'ı Ziyaret Etti

Yahyalı'dan BelediyeBaşkanı ve Cumhur İttifakı Yahyalı Belediye Başkan Adayı Esat Öztürk, seçim çalışmaları kapsamında Taşhan Mahallesi'ni ziyaret etti.

Yahyalı'dan BelediyeBaşkanı ve Cumhur İttifakı Yahyalı Belediye Başkan Adayı Esat Öztürk, seçim çalışmaları kapsamında Taşhan Mahallesi'ni ziyaret etti.



AK Parti Yahyalı İlçe Başkanı Esat Türkmenoğlu ve ilçe teşkilatının da katıldığı ziyarette Başkan Öztürk Mart 2014 tarihinden bugüne kadar mahalleye yapılan çalışmaları ve başkan seçilmesi halinde mahalleye yapacağı projeleri mahalle sakinlerine anlattı.



Başkan Esat Öztürk ziyarette yaptığı konuşmada " 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak seçimlerin Taşhan'ımıza, ilçemize ve ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyoruz. 1. Dönemde verdiğiniz destekten dolayı, ben hepinize yürekten teşekkür ediyorum. Oy verenden de vermeyenden de Allah razı olsun. Allah birlikteliğimizi ve beraberliğimizi bozmasın. Allah Cumhurbaşkanımıza uzun ömürler versin. Cumhurbaşkanımız biz belediye başkanlarına dedi ki, samimi olun, tevazu sahibi olun ve gayretli olun. Bu ilçede bir takım güzelliklere imza attık. Biz ilk geldiğimizde 5 yılda 50 proje demiştik. Az söylemişiz. Allah öyle bir bereketlendirdi ki verdiğiniz destek sayesinde öyle güzelliklere imza attık ki Allah bizisize karşı mahcup etmedi. Biz Elhamdülillah tevazu sahibi insanlarız. 14 yılda mihraba hizmet etmişte bir kardeşinizim. Kibirin, gururun ne demek olduğunu da hocalarımız bize öğretti. Bizde insanlarımıza öğretmeye çalıştık. Kibirlenmek sadece şeytanın işidir. Zaten kibirde hiçbir insana yakışmaz. İnşallah ilçemize ustalık dönemimizde olmuş olacak. Kayseri'de her zaman destekte Hacılar birinci, Yahyalı ikinci derler. Biz Cumhur ittifakı ile birlikte birincilik kürsüsüne oturmak istiyoruz. Bunun güzelliğini biz gördük. İnşallah ikinci dönemizde de 41 kere Maşallah 41 Proje sloganı ile yola çıkıyoruz. " diye konuştu.



Başkan Öztürk, konuşmasının ardından mahalleyi gezerek vatandaşlarla hasbihal etti. Öztürk ayrıca mahalledeki hastaları da ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulundu. - KAYSERİ

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