Son Dakika Haberleri: Başkan Öztürk: "Taşova 3,5 Yıldır Doğalgaz Kullanıyor"

Başkan Öztürk: "Taşova 3,5 Yıldır Doğalgaz Kullanıyor"

5 dakika önce

Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk, yaptıkları girişimler neticesinde ilçede 3,5 yıldır kullanılan doğalgazın halkı büyük bir külfetten kurtardığını belirtti.

Başkan Öztürk:
Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk, yaptıkları girişimler neticesinde ilçede 3,5 yıldır kullanılan doğalgazın halkı büyük bir külfetten kurtardığını belirtti.

Çalışmalar sonucu 2015 yılı Aralık ayından bu yana ilçenin yüzde 95'lik bir kısmına doğalgazın ulaştığını anlatan Başkan Öztürk, "Abone sayısı 3 bin 200 civarında. Ortalama 3 bin 800 hanenin olduğu ilçemizde bu sayı çok önemli. Hayat kalitesini yükselten bu nimeti vatandaşlarımızla buluşturmuş olmaktan mutluluk duyuyoruz" diye konuştu.

31 Mart seçimlerinde AK Parti'nin yeniden aday gösterdiği Öztürk, seçim vaatleri arasında olan doğalgazın Taşova'ya kazandırılmasıyla birlikte büyük ölçüde çevre kirliliğinin de önüne geçildiğine işaret etti. - AMASYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 05:33 Kaynak: İHA

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