Başkan Öztürk: "Taşova 3,5 Yıldır Doğalgaz Kullanıyor"
5 dakika önce
Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk, yaptıkları girişimler neticesinde ilçede 3,5 yıldır kullanılan doğalgazın halkı büyük bir külfetten kurtardığını belirtti.
Taşova Belediye Başkanı Bayram
Öztürk, yaptıkları girişimler neticesinde ilçede 3,5 yıldır kullanılan doğalgazın halkı büyük bir külfetten kurtardığını belirtti.
Çalışmalar sonucu 2015 yılı Aralık
ayından bu yana ilçenin yüzde 95'lik bir kısmına doğalgazın ulaştığını anlatan Başkan Öztürk, "Abone sayısı 3 bin 200 civarında. Ortalama 3 bin 800 hanenin olduğu ilçemizde bu sayı çok önemli. Hayat kalitesini yükselten bu nimeti vatandaşlarımızla buluşturmuş olmaktan mutluluk duyuyoruz" diye konuştu.
31 Mart seçimlerinde AK Parti
'nin yeniden aday gösterdiği Öztürk, seçim vaatleri arasında olan doğalgazın Taşova'ya kazandırılmasıyla birlikte büyük ölçüde çevre kirliliğinin de önüne geçildiğine işaret etti. - AMASYA
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 05:33 Kaynak: İHA
Giyim Devi Levi Strauss & Co, Halka Arzı Planlıyor
Son Dakika! CHP'nin "İhraç Ediyoruz" Dediği İsim, Edremit Adayı Değil, Akçay Eski Belediye Başkanı Çıktı
Tartışma Yaratan Fotoğraf! Melania Trump Dublör mü Kullanıyor
Şaşkına Çeviren Olay! Müvekkili, Avukata Ücretini Keçiyle Ödedi