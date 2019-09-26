Son Dakika Haberleri: Başkan Öztürk: "Taşovamızı beraber yönetiyoruz"
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Başkan Öztürk: "Taşovamızı beraber yönetiyoruz"

46 dakika önce

Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk, pazar yeri ile çevresindeki esnafları ziyaret etti.

Başkan Öztürk:

Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk, pazar yeri ile çevresindeki esnafları ziyaret etti.


Göreve başladığı günden bugüne neredeyse haftanın 7 günü hep halkın içerisinde olmaya özen gösteren Başkan Öztürk, belediye hizmetlerinin yanı sıra esnaf ve vatandaşla da her zaman bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinliyor. Başkan Öztürk, "Vatandaşlarımızın ve esnaflarımızın sorunlarını istek ve problemlerini dinliyoruz. Taşova için her zaman daha iyisini yapmaya çalışıyoruz. Bu kapsamda esnaf ve vatandaşlarımızın fikirlerine çok önem veriyoruz. Taşovamızı beraber yönetiyoruz. Ziyaretlerimiz daha iyi bir Taşova için devam edecek" dedi. - AMASYA

İsmail Bayram, Taşova, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 11:53 Kaynak: İHA
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