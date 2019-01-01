Başkan Öztürk'ten Erenler'e Noter Müjdesi
1 saat önce
Erenler Belediye Başkanı Cavit Öztürk, Sakarya 2. Noteri Emin Demirci'yi makamında ağırladığı ziyarette Erenler'e Noter müjdesi verdi.
Erenler
Belediye Başkanı Cavit Öztürk
, Sakarya
2. Noteri Emin Demirci'yi makamında ağırladığı ziyarette Erenler'e Noter müjdesi verdi.
Erenler Belediye Başkanı Cavit Öztürk Sakarya 2 Noteri Emin Demirci'yi makamında ağırladı. Ziyarette Başkan Öztürk, uzun süredir yürütülen çalışmalar neticesinde ilçeye Noter açılacağı müjdesi verdi. Vatandaşlar tarafından yoğun şekilde talep edilen Noter açılması hususunda uzun süredir girişimlerini sürdüren Başkan Öztürk yapılan başvurular ve girişimler neticesinde ilçeye Noter açılacağı açıklamasında bulundu.
Öztürk yaptığı açıklamada, "İlçemize Noterin gelmesi ile ilgili sürdürdüğümüz çalışmalarımızda her daim yanımızda olan destek veren başta AK Parti Genel Başkan Yardımcımız ve Sakarya Milletvekilimiz Sayın Ali İhsan Yavuz
'a Sakarya Milletvekillerimiz Çiğdem Erdoğan Atabek
, Recep Uncuoğlu
ve Kenan Sofuoğlu
ile bu çabalarımıza çok özel gayretleriyle bizlere destekçi olan Sakarya Cumhuriyet Başsavcımız Sayın Lütfi Dursun'a çok teşekkür ediyorum" dedi.
İlçeye Noter kazandırılması adına yoğun çalışmalarda bulunulduğunu belirten Başkan Öztürk, "İlçe olarak gerek otomotiv gerek sanayi gerek emlak sektöründe bölgemizde çok sayıda esnaf bulunmakla birlikte birçok otomotiv satışı ile ilgili marka da bölgemizde bulunmaktadır. Dolayısıyla esnafımızın şirketlerin Noter konusunda işlemlerini kendi ilçelerinde daha rahatlıkla yapabilmeleri açısından Noter bir ihtiyaçtır. Türkiye
Noterler Birliği'ne yaptığımız başvurular ve uzun süredir yürüttüğümüz istişareler sonucunda İlçemize Noter kazandırmış olacağız. Erenlerde yaşayan vatandaşlarımız noter hizmetlerinden mahrum kalmayacak. Girişimlerimiz neticesinde ilçede Noterin açılmasına karar verildi. En kısa sürede vatandaşlarımız kendi ilçelerinde Noter hizmetinden yararlanacaklar" diye konuştu. - SAKARYA
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 11:58 Kaynak: İHA
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