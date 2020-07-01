Başkan Öztürk'ten Kayserigaz'a teşekkür - Son Dakika

Başkan Öztürk'ten Kayserigaz'a teşekkür

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Kayserigaz Genel Müdürü Dinçer Akbaba ve Kayserigaz Proje Müdürü Murat Akdağ'ı makamında kabul etti.

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Kayserigaz Genel Müdürü Dinçer Akbaba ve Kayserigaz Proje Müdürü Murat Akdağ'ı makamında kabul etti.

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Yahyalı'nın şehirleşmesi yolunda doğalgazın kullanılmaya başlamasıyla bir önemli bir adım attıklarını belirten Başkan Esat Öztürk, iki yıl sürecek doğalgaz hattı döşeme çalışmalarını bir yıl gibi kısa sürede tamamlayan Kayserigaz'a teşekkür etti.


Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette konuşan Başkan Esat Öztürk; "Kayserigaz Genel Müdürümüze ilçemize ve belediyemize yapmış oldukları nazik ziyaretten dolayı teşekkür ediyorum. Yahyalı insanı doğalgazın konforunu yaşadıklarında bizden çok sizlere teşekkür ettiler. Bende ilçemiz adına kurumunuza teşekkür ediyorum. Yahyalı' da 5250 adet doğalgaz abonesi oldu. Hedeflenen rakamın yüzde 80'lik kısmı gerçekleşti. Geri kalan yüzde 20'lik kısmında biran önce bu konforlu, doğa dostu yakıtı kullanmaya başlamaları için belediye olarak çalışıyoruz. Doğalgaz çalışmalarında ilçemize yaklaşık 28 milyon TL yatırım yapıldı. Bu güzelliğin buraya gelmesi kolay olmadı. Ayrıca bu çalışmalarda ilçemize 240 km uzunluğunda boru hattı çekildi. Şuanda da 3 km' ye yakın boru hattı döşenecek yerlerimiz var. İki yıldır ilçemizde doğalgaz kullanıyoruz. Hacı Annelerimiz, Hacı Babalarımız, sizlere bol bol dua ediyorlar. Tabi belediye olarak bizlerde 2 yıllık süre zarfında bozulan yollarımızda düzenleme çalışması yaptık. İlçemizdeki bozulan yolların yüzde 90'lık kısmını tamamladık. İnşallah ova mahallesi dediğimiz 9 mahallemiz, Kirazlı ve Derebağ Mahalleleri olmak üzere toplam da 11 mahallemize de doğalgaz hattı çekilmesi için gayretimiz var. Bu doğrultuda mahallelerimizin hali hazırları ve jeolojik etütleri tamamlandı. Bu mahallelerimizde imar planı ile ilgili çalışmalar yapıyoruz. Doğalgaz güzelliğini bu mahallelerde yaşayan insanlarımıza da sunmak istiyoruz. İnşallah bu çalışmalar bitince sizlerin tekrar kapısını çalacağız. Ayrıca ilçemizde imarda yolu olmadığı için doğalgaz alamayan vatandaşlarımız var. Bu konu ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor. " diye konuştu.


Kayserigaz Genel Müdürü Dinçer Akbaba ise konuşmasında ; " Başkanımızın desteği olmasa bu yatırımların tamamlanma süreci daha uzun bir zaman alacaktı. İyi bir ekip çalışmasıyla süreci başarıyla tamamladık. Yahyalı halkına bu güvenli ve çevreci yakıtı tercih ettikleri için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Esat Öztürk, Kayserigaz, Yahyalı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 16:25 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Öztürk'ten Kayserigaz'a teşekkür - Son Dakika

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