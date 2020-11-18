Başkan Öztürk'ten sağlık çalışanlarına ziyaret - Son Dakika

Başkan Öztürk'ten sağlık çalışanlarına ziyaret

18.11.2020 11:05
Başkan Öztürk'ten sağlık çalışanlarına ziyaret, System.String[]

Yahyalı Kaymakamı Yunus Emre Altıner ve Yahyalı Belediyesi Başkanı Esat Öztürk, Yahyalı İlçe Sağlık Müdürlüğü ve pandemi nedeniyle sahada görev yapan filyasyon ekiplerine destek ziyaretinde bulundurlar.

Yahyalı Kaymakamı Yunus Emre Altıner ve Yahyalı Belediyesi Başkanı Esat Öztürk, Yahyalı İlçe Sağlık Müdürlüğü ve pandemi nedeniyle sahada görev yapan filyasyon ekiplerine destek ziyaretinde bulundurlar.

İlk önce Yahyalı İlçe Sağlık Müdürü Yusuf Doğan'ı makamında ziyaret eden ikili, Covid 19 salgınındaki son durum ve yapılan çalışmalar hakkında bilgiler alıp, sağlık çalışanlarına başarı dileklerini ilettiler. Ardından sahada görev yapan filyasyon ekiplerine destek ziyaretleri yaptılar.

Yapılan ziyaretler sonrası değerlendirmelerde bulunan Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk; "Bugün Sayın Kaymakamımızla sağlık çalışanlarımıza manevi anlamda destek olmak için filyasyon ekiplerimizi ziyaret ettik. Rabbim onlara kolaylıklar versin. Moral ve motivasyon açısından onların yanındayız. Hem madden hem de manen onların destekcisiyiz. Araçlarımızla, personellerimizle onlara destek veriyoruz. Hani Anneye nasıl öf denilmezse, sağlık çalışanlarımıza da öf dememeliyiz. Onlara yapılacak her türlü şiddete karşıyız. Onlara şiddet göstermek yerine yanlarında olmalı, işlerini kolaylaştırmalıyız. Bizim her zaman yanlarında olduğumuzu bilmelerini istiyorum."diye konuştu.

Yahyalı Kaymakamı Yunus Emre Altıner ise açıklamasında; " Tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ediyoruz. Herkes elinden geldiğince gayret edip, olağanüstü bir mücadele veriyor. Bizde insanlardan istirham ediyoruz. Lütfen dikkatli olun. Dikkat etmediğiniz her husus, bu insanlara iş yükü olarak geri dönüyor. Her insan bir kişilik çalışır. Ama bu arkadaşlarımız 2-3 kişilik çalışıyor. Herkes maskesi takmak, mesafeli durmak ve hijyenine dikkat etmek zorunda. Karantinaya alınanlar karantina kurallarına uymak zorundalar. Ekiplerin işlerini kolaylaştırmak zorundalar. Biz özveriyle çalışan bu insanlara çok teşekkür ediyoruz. Kurallara hassasiyetle uyan insanlara teşekkür ediyoruz. Herkesi kurallara uymaya davet ediyoruz. " ifadelerini kullandı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Yahyalı İlçe Sağlık Müdürü Yusuf Doğan'da verdikleri destekten dolayı Yahyalı Kaymakamı Yunus Emre Altıner' e ve Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk' e teşekkür etti. - KAYSERİ

Başkan Öztürk'ten sağlık çalışanlarına ziyaret
Başkan Öztürk'ten sağlık çalışanlarına ziyaret

Koronavirüs, Yusuf Dogan, Esat Öztürk, Yahyalı, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Öztürk'ten sağlık çalışanlarına ziyaret - Son Dakika


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